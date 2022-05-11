Занималась шпионажем: в Испании уволили главу разведки

В стране развернулся скандал на фоне информации о том, что за сторонниками независимости Каталонии шпионили с 2017 по 2020 год при помощи программного обеспечения Pegasus.

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В Испании уволили главу Национального разведывательного центра CNI Пас Эстебан по решению правительства страны. Соответствующее решение было принято на фоне скандала со взломом телефонов многих политиков Каталонии, которые были сторонниками независимости региона с помощью шпионской программы Pegasus. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

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Теперь главой ведомства стала государственный секретарь по обороне Испании Эсперанса Кастельейро.

В издании отмечают, что увольнение Эстебан сможет урегулировать политический кризис в стране вокруг скандала со шпионажем, потому что глава разведки примет на себя удар. А ее уход из ведомства закроет вопрос о необходимости устранения руководства Минобороны Испании по требованию оппозиции.

Скандал в Испании продолжается уже с конца апреля, когда канадская группа защиты цифровых прав Citizen Lab сообщила о том, что по меньшей мере 63 человека, которые были сторонниками независимости испанского региона Каталония, подверглись шпионажу с 2017 по 2020 год при помощи программного обеспечения Pegasus.

Что такое ПО Pegasus?

Pegasus — шпионское ПО, которое можно незаметно установить на мобильные телефоны и другие устройства, разработанное израильской компанией NSO Group.

Президент Каталонии Пере Арагонес, которого тоже прослушивали, заявил, что министр обороны и глава разведывательного ведомства Испании CNI Маргарита Роблес должна взять на себя ответственность за это и требовал ее отставки.

Однако власти страны заявили, что среди пострадавших от программы оказались не только оппозиционные политики. В испанском правительстве рассказали, что в 2021 году с помощью Pegasus были заражены телефоны премьер-министра Педра Санчеса и министра обороны Испании Маргариты Роблес. Отметим, что программное обеспечение Pegasus доступно только правительственным учреждениям страны.

По информации СМИ, уже бывшая глава разведки Испании Пас Эстебан на прошлой недели подтвердила комитету Конгресса, что испанские разведчики шпионили за 18 членами движения за независимость Каталонии, в том числе за нынешним президентом Каталонии Пере Арагонесом.

Напомним, разработчик ПО Pegasus угодил в скандал с еще одной программой — ForcedEntry. По информации журналистов, одной из целей стал член Еврокомиссии Дидье Рейндерс