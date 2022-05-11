Займалася шпигунством: в Іспанії звільнили голову розвідки

У країні розгорнувся скандал на тлі інформації про те, що за прихильниками незалежності Каталонії шпигували з 2017 до 2020 року за допомогою програмного забезпечення Pegasus.

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В Іспанії звільнили голову Національного розвідувального центру CNI Пас Естебан за рішенням уряду. Відповідне рішення ухвалили на тлі скандалу зі зломом телефонів багатьох політиків Каталонії, які були прихильниками незалежності регіону за допомогою шпигунської програми Pegasus. Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

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Наразі головою відомства стала державний секретар з оборони Іспанії Есперанса Кастельейро.

У виданні зазначають, що звільнення Естебан зможе врегулювати політичну кризу в країні навколо скандалу зі шпигунством, бо голова розвідки прийме на себе удар. А її відхід із відомства закриє питання необхідності усунення керівництва Міноборони Іспанії на вимогу опозиції.

Скандал в Іспанії триває вже з кінця квітня, коли канадська група захисту цифрових прав Citizen Lab повідомила про те, що щонайменше 63 особи, які були прихильниками незалежності іспанського регіону Каталонія, зазнали шпигунства з 2017 по 2020 рік за допомогою програмного забезпечення Pegasus.

Що таке ПЗ Pegasus?

Pegasus — шпигунське програмне забезпечення, яке можна непомітно встановити на мобільні телефони та інші пристрої, розроблене ізраїльською компанією NSO Group.

Президент Каталонії Пере Арагонес, якого теж прослуховували, заявив, що міністр оборони та голова розвідувального відомства Іспанії CNI Маргарита Роблес має взяти на себе відповідальність за це та вимагав її відставки.

Проте влада країни заявила, що серед постраждалих від програми виявилися не лише опозиційні політики. В іспанському уряді розповіли, що у 2021 році за допомогою Pegasus було заражено телефони прем'єр-міністра Педра Санчеса та міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес. Зазначимо, що програмне забезпечення Pegasus доступне лише урядовим установам країни.

За інформацією ЗМІ, вже колишня глава розвідки Іспанії Пас Естебан минулого тижня підтвердила комітету Конгресу, що іспанські розвідники шпигували за 18 членами руху за незалежність Каталонії, зокрема за нинішнім президентом Каталонії Пере Арагонесом.

Нагадаємо, розробник ПЗ Pegasus потрапив у скандал із ще однією програмою — ForcedEntry. За інформацією журналістів, однією з цілей став член Єврокомісії Дідьє Рейндерс