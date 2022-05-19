За работу в "Роснефти": в ЕС поддержали санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера

Представители ЕС заявили, что "бывшие канцлеры должны продолжать думать о благополучии своего народа" даже после ухода с должности. И попросили, чтобы в список подсанкционных лиц внесли экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль.

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Подавляющее большинство в Европарламенте поддержало включение в санкционный список экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, по причине того, что он сотрудничает с российскими нефтегазовыми госкорпорациями. Представители ЕС призывают 27 стран-участниц Евроблока добавить к числу подсанкционных лиц из РФ наряду со Шредером и экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом пишет немецкая газета "Де Вельт".

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В принятой резолюции с призывом к Шредеру и Кнайсль покинуть свои посты говорится, что после начала войны в Украине некоторые западные политики оставили должности в российских госкорпорациях, в частности, Вольфганг Боул (Австрия) и Франсуа Фийон (Франция). Представители ЕС предложили бывшим канцлеру ФРГ и главе австрийского МИДа последовать этому примеру.

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль с 2021 года работает в наблюдательном совете российской "Роснефти", а Шредер — экс-канцлер Германии в период 1998-2005 гг. — занимает там же должность председателя наблюдательного совета. Шредер также имеет отношение к газпромовскому проекту "Северный поток". Кнайсль, среди прочего, известна и тем, что Путин был в числе приглашенных на ее свадьбе.

"Бывшие канцлеры должны продолжать думать о благополучии своего государства и по окончании срока полномочий", — заявил депутат Европейской народной партии Стефан Бергер.

Экс-канцлера лишили части полномочий, но пенсию оставили

Бюджетный комитет Бундестага оставил Герхарда Шредера без части привилегий, которые получают бывшие канцлеры.

Шредера лишили полагающихся ему офисных помещений, хотя другие льготы, такие как пенсия и охрана сохранились. Формальным поводом послужило то, что канцлер не использует доступные ему помещения.

Ранее Фокус разбирался в том, к чему приведет конфликт с "Газпромом" из-за транзита газа. Украина объявила форс-мажор по причине несанкционированных утечек на неподконтрольных территориях и остановила транзит газа через КС "Новопсков" и ГИС "Сохрановка".