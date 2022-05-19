За роботу в "Роснафті": у ЄС підтримали санкції проти ексканцлера ФРН Шредера

Представники ЄС заявили, що "колишні канцлери повинні продовжувати думати про благополуччя свого народу" навіть після звільнення. І попросили, щоб до списку підсанкційних осіб внесли ексглаву МЗС Австрії Карін Кнайсль.

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Переважна більшість у Європарламенті підтримала включення до списку санкцій ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, тому що він співпрацює з російськими нафтогазовими держкорпораціями. Представники ЄС закликають 27 країн-учасниць Євроблоку додати до підсанкційних осіб із РФ поряд зі Шредером і ексміністерку закордонних справ Австрії Карін Кнайсль. Про це пише німецька газета "Де Вельт".

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В ухваленій резолюції із закликом до Шредера та Кнайсль покинути свої посади йдеться, що після початку війни в Україні деякі західні політики залишили посади в російських держкорпораціях, зокрема, Вольфганг Боул (Австрія) та Франсуа Фійон (Франція). Представники ЄС запропонували колишнім канцлеру ФРН і главі австрійського МЗС наслідувати цей приклад.

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль із 2021 року працює в наглядовій раді російської "Роснафти", а Шредер — ексканцлер Німеччини в період 1998-2005 років — обіймає посаду голови наглядової ради. Шредер також має стосунок до газпромівського проєкту "Північний потік". Кнайсль, серед іншого, відома й тим, що Путін був серед запрошених на її весілля.

"Колишні канцлери повинні продовжувати думати про благополуччя своєї держави й після закінчення терміну повноважень", — заявив депутат Європейської народної партії Стефан Бергер.

Ексканцлера позбавили частини повноважень, але пенсію залишили

Бюджетний комітет Бундестагу залишив Герхарда Шредера без частини привілеїв, які одержують колишні канцлери.

Шредера позбавили належних йому офісних приміщень, хоча інші пільги, такі як пенсія й охорона збереглися. Формальним приводом стало те, що канцлер не використовує доступні йому приміщення.

Раніше Фокус розбирався в тому, до чого призведе конфлікт із "Газпромом" через транзит газу. Україна оголосила форс-мажор через несанкціоновані витоки на непідконтрольних територіях і зупинила транзит газу через КС "Новопсков" і ГВС "Сохранівка".