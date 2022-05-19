Дипломатическая деменция и абсурд: Подоляк ответил на обращение Лаврова в ВОЗ

По словам советника главы ОП, ВОЗ может помочь только с коллективным психиатрическим осмотром в ответ на просьбу повлиять на Киев таким образом, чтобы ВСУ перестали оказывать сопротивление.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал обращение российского МИДа в ВОЗ с просьбой повлиять на официальный Киев таким образом, чтобы Украина не создавала препятствия для т.н. специальной военной операции. Комментарий опубликован в Telegram-канале Михаила Подоляка.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонную беседу с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом.

"С.В. Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страдания мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер", — говорится на сайте российского МИДа.

"Да-да, именно в такой формулировке… То есть "кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства на полном серьезе предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам в дом пришли насильники и убийцы, поэтому вы молча встаньте к стенке и ждите, пока они будут грабить, убивать и насиловать", — объяснил Подоляк.

"Кокаиновые интеллектуалы" — здесь, судя по всему, отсылка к скандалу с контрабандой кокаина из посольства РФ в Аргентине. В 2016 году в школе при российском посольстве в Буэнос Айресе были найдены 12 чемоданов с наркотиками общим весом 389 кг и оценочной стоимостью в 50 млн евро.

Подоляк назвал обращение в ВОЗ чистым российским абсурдом и дипломатической деменцией.

"Вот, что значит серьезная зависимость от специальных стимуляторов, и вот, что значит растущая международная изоляция. Скоро дипломатические контакты Москвы ограничатся Беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями", — заявил Подоляк, добавив, что единственное, чем в таком случае может помочь ВОЗ, так это коллективным психиатрическим осмотром.

Ранее Фокус сообщал, что Украине предлагал пойти на уступки по части суверенитета не только Макрон. Однако, по словам советника главы ОП, любые подобные уступка в угоду Путину будут означать Минск-3 и отложенную войну, потому что это повлечет за собой новые территориальные претензии.