Дипломатична деменція та абсурд: Подоляк відповів на звернення Лаврова до ВООЗ

За словами радника голови ОП, ВООЗ може допомогти лише з колективним психіатричним оглядом у відповідь на прохання вплинути на Київ так, щоб ЗСУ перестали чинити опір.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував звернення російського МЗС до ВООЗ із проханням вплинути на офіційний Київ так, щоб Україна не створювала перешкод для т.зв. спеціальної воєнної операції. Коментар опубліковано в Telegram-каналі Михайла Подоляка.

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Днями міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провів телефонну бесіду з гендиректором ВООЗ Тедросом Аданомом.

"С.В. Лавров докладно виклав дії, що вживаються на щоденній основі в межах спеціальної військової операції для полегшення страждання мирних громадян, і закликав ВООЗ впливати на київський режим для того, щоб той не перешкоджав реалізації запропонованих із цією метою заходів", — ідеться на сайті російського МЗС.

"Так-так, саме в такому формулюванні… Тобто "кокаїнові інтелектуали" з російського міністерства на повному серйозі пропонують міжнародній організації передати нам ультиматум: українці, до вас у дім прийшли ґвалтівники та вбивці, тому ви мовчки встаньте до стінки та чекайте, поки вони грабуватимуть, убиватимуть і ґвалтуватимуть", — пояснив Подоляк.

"Кокаїнові інтелектуали" — тут, зважаючи на все, відсилання до скандалу з контрабандою кокаїну з посольства РФ в Аргентині. У 2016 році в школі при російському посольстві в Буенос Айресі було знайдено 12 валіз із наркотиками загальною вагою 389 кг та оцінною вартістю 50 млн євро.

Подоляк назвав звернення до ВООЗ чистим російським абсурдом і дипломатичною деменцією.

"Ось що означає серйозна залежність від спеціальних стимуляторів, і ось, що означає зростання міжнародної ізоляції. Незабаром дипломатичні контакти Москви обмежаться Білоруссю, Еритреєю та гуманітарними організаціями", — заявив Подоляк, додавши, що єдине, чим у такому разі може допомогти ВООЗ, так це колективним психіатричним оглядом.

Раніше Фокус повідомляв, що Україні пропонував піти на поступки щодо суверенітету не тільки Макрон. Однак, за словами радника голови ОП, будь-які подібні поступки на догоду Путіну означатимуть Мінськ-3 та відкладену війну, бо це спричинить нові територіальні претензії.