"Путин — Черт! Свободу Украине!": в Дагестане выпускница на последнем звонке высказалась против войны

По информации журналистов, впоследствии в отношении подростка и ее матери составили админпротоколы за "дискредитацию ВС РФ".

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Во время школьной линейки по случаю последнего звонка в дагестанской школе выпускница высказалась против войны в Украине. Видеозапись ее речи появилась в паблике VK "Нетипичная Махачкала".

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"Нет войне! Свободу Украине! Путин — черт!" — заявила в микрофон девушка перед собравшимися.

По информации "Медиазоны", этот случай произошел в школе №11 города Избербаш.

Журналисты выяснили, что цветы и пандус у здания школы выглядят так же, как на видео, опубликованном в соцсетях 22 мая.

Сообщается, что в отношении подростка и ее матери местные правоохранители составили административные протоколы по статье о публичных действиях, которые дискредитируют ВС РФ. В отношении матери также инициировано разбирательство по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Впоследствии мать девушки заявила, что это было сделано на спор с одноклассниками и что так девушка хотела привлечь к себе внимание. Мать также заявила о необдуманном эмоциональном поступке со стороны дочери, и что она лично полностью поддерживает "спецоперацию" Путина на территории Украины. Сообщается, что на мать и подростка оказывалось административное давление — местные чиновники заставили их извиниться.

Ранее Фокус сообщал, что фронтмен ДДТ Юрий Шевчук оштрафован за антивоенные высказывания во время концерта. Российские силовики обвинили музыканта в "публичной дискредитации армии РФ".