Отказали в визе: 167 детей из Украины хотели попасть в Великобританию, но застряли в Польше

Британские власти сослались на отсутствие необходимого разрешения и не выдали визу группе больных детей, некоторые из которых остались без родителей во время войны. Хотя представители украинского правительства лично заверили своих зарубежных коллег, что документы в порядке.

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Благотворительная организация Save a Child планировала эвакуировать 167 больных украинских детей в Великобританию, где им оказали бы нужную медпомощь и поддержку. Но, в отличие от стран Евросоюза, которые позволили беженцам из Украины переезжать беспрепятственно, британские власти придерживаются усложненных процедур и не отменяют визовый режим. Об этом сообщает The New York Times.

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В апреле боевые действия на востоке Украины стали более интенсивными, и группа международных и местных благотворительных организаций пыталась вывезти десятки уязвимых детей и их родителей. На минувшей неделе этим беженцам удалось перебраться в Польшу. Они были измотаны длительным переездом, но все же уже в безопасности. Задержаться на территории соседней страны планировалось временно. Конечной точкой пути должна была стать Великобритания.

Волонтеры из Save a Child UK, которая организовала переезд, сказали, что британские власти не спешат оформлять визы для больных детей.

Салли Беккер из Save a Child — известный волонтер, в начале 90-х она эвакуировала беженцев из Боснии. По ее словам, детям из Украины было найдено жилье на территории Англии. Их уже ждал рейс, однако со стороны британских чиновников последовали вопросы о том, получено ли разрешение, чтобы перевозить детей из Украины, и пр.

Среди группы этих детей и взрослых есть мужчина, больной раком, а его дочь страдает ДЦП. Некоторые другие дети потеряли родителей во время или еще до войны.

Заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук лично направила письмо министру по делам беженцев Великобритании Ричарду Харрингтону, заверив, что у детей есть разрешение на эвакуацию из Украины.

В Марте организация Салли Беккер вывезла из Украины 54 ребенка вместе с опекунами, тогда обошлось без бюрократических проволочек, визы выдали быстро.

"В этот раз британское правительство по каким-то причинам отказывается помочь. Они только все усложняют", — заявила она.

Ранее Фокус разбирался в том, где и как украинские беженцы могут устроиться на работу. Украинцы бегут от войны и бедности в поисках убежища за рубежом, при этом сталкиваются с рядом сложностей в разных европейских странах.