Відмовили у візі: 167 дітей із України хотіли потрапити до Великої Британії, але застрягли в Польщі

Британська влада послалася на відсутність необхідного дозволу та не видала візу групі хворих дітей, деякі з яких залишилися без батьків під час війни. Хоча представники українського уряду особисто запевнили своїх закордонних колег, що документи в порядку.

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Благодійна організація Save a Child планувала евакуювати 167 хворих українських дітей до Великобританії, де їм надали б потрібну медичну допомогу та підтримку. Але, на відміну від країн Євросоюзу, які дозволили біженцям із України переїжджати безперешкодно, британська влада дотримується ускладнених процедур і не скасовує візовий режим. Про це повідомляє The New York Times.

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У квітні бойові дії на сході України стали інтенсивнішими, і група міжнародних і місцевих благодійних організацій намагалася вивезти десятки вразливих.дітей і їхніх батьків. Минулого тижня цим біженцям вдалося перебратися в Польщу. Вони були виснажені тривалим переїздом, але все ж таки вже в безпеці. Затриматись на території сусідньої країни планувалося тимчасово. Кінцевою точкою шляху мала стати Великобританія.

Волонтери з Save a Child UK, яка організувала переїзд, сказали, що британська влада не поспішає оформляти візи для хворих дітей.

Саллі Беккер із Save a Child — відома волонтерка, на початку 90-их вона евакуювала біженців із Боснії. З її слів, дітям із України було знайдено житло на території Англії. На них уже чекав рейс, проте з боку британських чиновників були питання, чи отримано дозвіл, щоб перевозити дітей із України, тощо.

Серед групи цих дітей і дорослих є чоловік, хворий на рак, а його дочка страждає на ДЦП. Деякі інші діти втратили батьків під час або ще до війни.

Заступниця прем'єр-міністра України Ірина Верещук особисто надіслала листа міністру в справах біженців Великобританії Річарду Гаррінгтону, запевнивши, що в дітей є дозвіл на евакуацію з України.

У березні організація Саллі Беккер вивезла з України 54 дитини разом із опікунами, тоді обійшлося без бюрократичної тяганини, візи видали швидко.

"Цього разу британський уряд із якихось причин відмовляється допомогти. Вони тільки все ускладнюють", — заявила вона.

Раніше Фокус писав про те, де та як українські біженці можуть влаштуватися на роботу. Українці тікають від війни та бідності в пошуках притулку за кордоном, при цьому стикаються з низкою складнощів у різних європейських країнах.