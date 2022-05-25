Путин сделал своего телохранителя главой МЧС, после того как предыдущий глава упал в водопад

Пост занял Александр Куренков, ранее служивший в ФСО и центральном аппарате Росгвардии

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Президент РФ продолжил традицию назначать своих бывших телохранителей на ответственные посты и теперь пост главы МЧС России занимает его бывших телохранитель Александр Куренков. Об этом сообщает Interfax.

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Ранее Куренков служил в ФСО, а позднее — в центральном аппарате Росгвардии. Днем ранее на заседании трех комитетов обсуждалась его кандидатура, а сегодня ее рассмотрел Совет Федерации.

О 46-летнем Куренкове известно мало, его называют "человеком без лица". Депутат Александр Хинштейн сообщал, что Куренков курировал боевую подготовку в Росгвардии, а до этого проходил службу в ФСБ и в ФСО, отвечая за охрану высокопоставленных чиновников. Он довольно часто появлялся на официальных снимках, когда сопровождал Владимира Путина в его поездках по России.

[ + – ] Александр Куренков и Владимир Путин Фото: ТАСС

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков сказал: "Путин хорошо знает его лично".

Новоиспеченный министр уже заявил, что будет помогать работникам МЧС, а также оказывать помощь жителям Донбасса.

"Меры будут обязательно еще возрастать, потому что все это нарастающая история. Люди в беде. Мы обязательно будем наращивать работу и группировки министерства, гуманитарную помощь", — сказал Куренков. По его словам, людям будем оказана вся необходимая помощь.

До Куренкова обязанности главы МЧС исполнял Александр Чуприян. Он был назначен и.о. министра 10 сентября 2021 года, после того как руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб во время ведомственных учений в Красноярском крае, упав в водопад, когда спасал оператора и режиссера. Оператор также погиб. По слухам, это оператор спасал главу МЧС, когда они оба свалились с обрыва.

[ + – ] Евгений Зиничев и Владимир Путин Фото: ТАСС

Зиничев также был бывшим телохранителем Путина и сделал неплохую карьеру. В 2015 году он стал руководителем управления ФСБ по Калининградской области, а 28 июля 2016 года президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. На этом посту он пробыл 70 дней и дал одну пресс-конференцию, которая продлилась меньше минуты. После этого Зиничев вернулся в Москву и занял пост главы МЧС.

Впрочем, Куренков и Зиничев не первые телохранители Путина сделавшие головокружительную карьеру.

Самую блестящую карьеру сделал 68-летний бывший охранник Виктор Золотов. Он стал главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации

49-летний Алексей Дюмин стал губернатором Тульской области. А еще один бодигард — Дмитрий Миронов, был назначен губернатором Ярославской области, сейчас работает помощником Путина.

Сергей Морозов успел поработать губернатором Астраханской области, а затем вернуться в спецслужбы в звании генерал-майора.