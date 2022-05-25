Путін зробив свого охоронця головою МНС, після того, як попередній голова впав у водоспад

Пост зайняв Олександр Куренков, який раніше служив у ФСО та центральному апараті Росгвардії

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Президент РФ продовжив традицію призначати своїх колишніх охоронців на відповідальні пости й тепер посаду голови МНС Росії обіймає його колишній охоронець Олександр Куренков. Про це повідомляє Interfax.

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Раніше Куренков служив у ФСО, а пізніше — у центральному апараті Росгвардії. Напередодні на засіданні трьох комітетів обговорювали його кандидатуру, а сьогодні її розглянула Рада Федерації.

Про 46-річного Куренкова відомо мало, його називають "людиною без обличчя". Депутат Олександр Хінштейн повідомляв, що Куренков курував бойову підготовку в Росгвардії, а до цього проходив службу у ФСБ та у ФСО, відповідаючи за охорону високопосадовців. Він часто з'являвся на офіційних знімках, коли супроводжував Володимира Путіна в його поїздках Росією.

[ + – ] Олександр Куренков та Володимир Путін Фото: ТАСС

Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков сказав: "Путін добре знає його особисто".

Новоспечений міністр вже заявив, що допомагатиме працівникам МНС, а також надаватиме допомогу жителям Донбасу.

"Заходи обов'язково ще зростатимуть, тому що все це нестримна історія. Люди в біді. Ми обов'язково нарощуватимемо роботу та угруповання міністерства, гуманітарну допомогу", — сказав Куренков. За його словами, людям нададуть всю необхідну допомогу.

До Куренкова обов'язки голови МНС виконував Олександр Чупріян. Він призначений в.о. міністра 10 вересня 2021 року, після того, як керівник відомства Євген Зінічев загинув під час відомчих навчань у Красноярському краї, впавши у водоспад, коли рятував оператора та режисера. Оператор також загинув. За чутками, це оператор рятував голову МНС, коли вони обоє впали з кручі.

[ + – ] Євген Зінічев та Володимир Путін Фото: ТАСС

Зінічев також був колишнім охоронцем Путіна і зробив непогану кар'єру. У 2015 році він став керівником управління ФСБ у Калініградській області, а 28 липня 2016 року президент Володимир Путін призначив його тимчасово виконавцем обов'язків губернатора Калінінградської області. На цій посаді він пробув 70 днів і дав одну пресконференцію, яка тривала менше за хвилину. Після цього Зінічев повернувся до Москви й обійняв посаду голови МНС.

Втім, Куренков і Зінічев не перші охоронці Путіна зробили карколомну кар'єру.

Найблискучішу кар'єру зробив 68-річний колишній охоронець Віктор Золотов. Він став головнокомандувачем військ національної гвардії Російської Федерації.

49-річний Олексій Дюмін став губернатором Тульської області. А ще один охоронець — Дмитро Миронов, призначений губернатором Ярославської області, зараз працює помічником Путіна.

Сергій Морозов встиг попрацювати губернатором Астраханської області, а потім повернутися до спецслужб у званні генерал-майора.