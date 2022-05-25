Генри Киссинджер посоветовал Украине отдать территории России, чем вызвал скандал

По словам Гарри Каспарова, такая позиция не только аморальна, но и ни к чему не ведет. Ведь диктаторам вроде Путина всегда нужен конфликт. И речь уже не о Холодной войне.

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе 98-летний экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которому отводилась одна из ключевых ролей в урегулировании отношения с СССР времен Холодной войны, посоветовал Украине отдать свои территории ради заключения мира с РФ. Об этом сообщает NYT.

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Киссинджер выступил в Давосе по видеосвязи и заявил, что дальнейшее отчуждение Кремля повлечет тяжелые последствия для стабильности в Европе в долгосрочной перспективе.

"Переговоры нужно начать в ближайшие два месяца, прежде чем возникнет напряженность, которую впоследствии будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должно быть возвращение к прежнему статус-кво", — сказал Киссинджер, очевидно, подразумевая восстановление границ Украины по состоянию до 24 февраля.

"Если продолжать войну дальшей этой точки, это будет уже война не за свободу Украины, а новая война против самой России", — объяснил экс-госсекретарь.

82% жителей Украины против территориальных уступок

Заявление Киссинджера вызвало оживленную дискуссию и гневные отповеди. Многие высказывались в том духе, что человек, некогда придерживавшийся принципа реализма в международных отношениях, предложил нечто заведомо нереальное.

"Жаль, что бывший госсекретарь США считает, что отказ от части суверенной территории — это путь к миру для какой-либо страны", — ответила ему депутат Верховной Рады Инна Совсун.

Большинство граждан Украины также не разделяют эту идею. По данным опроса Киевского международного института социологии, 82% жителей страны не хотят отдавать территории России.

Шахматист и политический активист Гарри Каспаров написал в Twitter, что подход, который предлагает Киссинджер применительно к Украине не только аморален, но и не работает.

"Позиция Киссинджера не только аморальна — если вас заботят подобные вопросы — но уже неоднократно доказывала свою неэффективность". По словам Каспарова, уступки людям, обладающим большой властью, таким как Путин и Си Цзиньпин, ни к чему не приведут, потому что диктатору всегда нужен конфликт. И речь уже не о Холодной войне.

NYT также отмечает, что деятельность Киссинджера — верховного жреца реалполитик — нельзя оценивать однозначно. Когда в 1973 году ему вручали Нобелевскую премию за участие в переговорах по завершению Вьетнамской войны, критики указывали на то, что в период его работы Госсекретарем происходили и разрушительные бомбардировки Камбоджи. Тогда два представителя Нобелевского комитета уволились в знак протеста.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам советника ОПУ Михаила Подоляка, Украине предлагал поступиться суверенитетом в угоду Путину не только Макрон. Любая уступка Кремлю будет означать Минск-3, новые территориальные претензии и отложенную войну.