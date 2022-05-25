Генрі Кіссинджер порадив Україні віддати території Росії, чим спричинив скандал

За словами Гаррі Каспарова, така позиція не лише аморальна, а й ні до чого не веде. Адже диктаторам на зразок Путіна завжди потрібний конфлікт. І йдеться вже не про Холодну війну.

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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі 98-річний ексдержсекретар США Генрі Кіссинджер, якому відводилася одна з ключових ролей у врегулюванні відносин із СРСР часів Холодної війни, порадив Україні віддати свої території заради укладання миру з РФ. Про це повідомляє NYT.

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Кіссинджер виступив у Давосі на відеозв'язку і заявив, що подальше відчуження Кремля спричинить важкі наслідки для стабільності в Європі в довгостроковій перспективі.

"Переговори потрібно розпочати протягом найближчих двох місяців, перш ніж виникне напруженість, яку згодом буде нелегко подолати. В ідеалі роздільною лінією має бути повернення до колишнього статус-кво", — сказав Кіссинджер, очевидно, маючи на увазі відновлення кордонів України станом до 24 лютого.

"Якщо продовжувати війну далі цієї точки, це буде вже війна не за свободу України, а нова війна проти самої Росії", — пояснив ексдержсекретар.

82% українців проти територіальних поступок

Заява Кіссинджера викликала жваву дискусію та гнівні відповіді. Багато хто висловлювався в тому дусі, що людина, яка колись дотримувалася принципу реалізму в міжнародних відносинах, запропонувала щось явно нереальне.

"Шкода, що колишній держсекретар США вважає, що відмова від частини суверенної території — це шлях до миру для будь-якої країни", — відповіла депутатка Верховної Ради Інна Совсун.

Більшість громадян України також не поділяють цієї ідеї. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 82% жителів країни не хочуть віддавати терени Росії.

Шахіст і політичний активіст Гаррі Каспаров написав у Twitter, що підхід, який пропонує Кіссинджер стосовно України не лише аморальний, а й не працює.

"Позиція Кіссинджера не тільки аморальна — якщо вас турбують такі питання — але вже неодноразово доводила свою неефективність". За словами Каспарова, поступки людям, які мають велику владу, такі як Путін і Сі Цзіньпін, ні до чого не приведуть, тому що диктатору завжди потрібен конфлікт. І йдеться вже не про Холодну війну.

NYT також зазначає, що діяльність Кіссинджера — верховного жерця реалполітик — не можна оцінювати однозначно. Коли 1973 року йому вручали Нобелівську премію за участь у переговорах по завершенню В'єтнамської війни, критики вказували на те, що в період його роботи Держсекретарем відбувалися і руйнівні бомбардування Камбоджі. Тоді двоє представників Нобелівського комітету звільнилися на знак протесту.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами радника ОПУ Михайла Подоляка, Україні пропонував поступитися суверенітетом для Путіна не тільки Макрон. Будь-яка поступка Кремлю означатиме Мінськ-3, нові територіальні претензії та відкладену війну.