Переможець МіГа: Академія ВПС США віддає данину пам'яті стрільцю В-52

18-річний Альберт Мур не був льотчиком ВПС США, але йому належить честь стати останнім американцем, який під час В'єтнамської війни збив ворожий МіГ-21 з хвостового кулемета.

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Цього місяця в Академії ВПС США в Колорадо відбулося урочистості на честь повітряного стрільця 1-го класу Альберта Мура — останнього американця, який збив ворожий винищувач як хвостовий стрілець B-52.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про героя В'єтнамської війни, стрільця бомбардувальника B-52 Альберта Мура.

1972 року, напередодні Різдва, Мур, якому було всього 18 років, збив МіГ-21 із хвостового кулемета літака "Diamond Lil" під час операції Linebacker II.

Це історичне досягнення стало одним із лише двох підтверджених уражень МіГа стрільцем B-52. Асоціація повітряних ВПС встановила на його честь меморіальну дошку, що відзначає хоробрість і спадщину Мура і його товаришів — хвостових стрільців B-52.

Вшанування героя В'єтнаму: пам'яті останнього стрільця B-52, який збив МіГ

На початку цього місяця в Академії ВПС США в Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо) вшановували повітряного стрільця 1-го класу Альберта Мура, який під час війни у В'єтнамі збив ворожий винищувач МіГ. Мур не був льотчиком, але йому належить честь стати останнім американцем, який збив ворожий винищувач як хвостовий стрілець на літаку Boeing B-52D Stratofortress.

Асоціація повітряних стрільців ВПС (AFGA) встановила меморіальну дошку на честь Мура, якому було лише 18 років, коли він узяв участь у вильоті напередодні Різдва 1972 року в межах операції ВПС США Linebacker II.

"Мур керував хвостовим знаряддям бомбардувальника Diamond Lil (№ 55-083), який зараз виставлено біля Північних воріт Академії ВПС США", — оголосила Академія після церемонії відкриття меморіальної дошки, присвяченої видатному досягненню хвостового стрільця.

Boeing B-52D Stratofortress під час В'єтнамської війни Фото: Flickr

Знаменитий політ бомбардувальника B-52 у рамках операції Linebacker II

Хоча саме цей B-52 налітав понад 15 тисяч годин і взяв участь у більш ніж 200 бойових вильотах у період з 1957 до 1983 року, саме напередодні Різдва Мур успішно збив надзвуковий перехоплювач МіГ-21 (за класифікацією НАТО — Fishbed).

Під час вильоту Diamond Lil входив до складу ударної групи з 30 бомбардувальників B-52, і літаку Мура було доручено бомбити залізничні верфі в околицях Ханоя, столиці Північного В'єтнаму.

"Коли ворожий літак МіГ-21 почав маневрувати на ударну позицію, Мур успішно захистив свій літак, збивши МіГ-21. Це була одна з двох підтверджених ліквідацій МіГів літаком B-52D Stratofortress під час війни у В'єтнамі та останнє підтверджене ураження хвостовим стрільцем у воєнний час за допомогою гармати", — пояснили в Академії ВПС.

Хвостова частина бомбардувальника B-52 Фото: Facebook

У своєму бойовому рапорті Мур описав цей момент: "Я помітив ціль у прицілі радара на висоті 8 годин. Вона стабілізувалася на відстані 3650 метрів. Я здійснив маневр ухилення і, коли ціль наблизилася на 1800 метрів, відкрив вогонь". У відомстві додали: "Факт збиття був підтверджений іншим хвостовим стрільцем, який візуально спостерігав, як МіГ загорівся і почав падати".

Це був останній випадок, коли американському бомбардувальнику вдалося збити ворожий винищувач зі своїх гармат.

2:0 на користь хвостових стрільців B-52

Лише за тиждень до цього, 18 грудня, під час чергового вильоту Linebacker II, штаб-сержант Семюел Тернер збив ще один МіГ-21, ставши першим хвостовим стрільцем B-52 Stratofortress, якому було "зараховано збиття ворожого літака".

Радянський винищувач МіГ-21 Фото: Pinterest

За свої дії старший сержант Тернер і стрілець 1-го класу Мур були нагороджені Срібною зіркою — третьою за значимістю нагородою збройних сил США за героїзм. 2021 року в школі командирів ВПС на авіабазі Еллсворт було встановлено пам'ятну дошку на честь Тернера, а цього місяця в Академії ВПС вшановували Мура.

"Відкриття цієї меморіальної дошки — важливий момент для Асоціації повітряних стрільців ВПС. Вона символізує їхню неминущу спадщину і нагадує про хоробрість і майстерність, зокрема стрільця 1-го класу Альберта Мура, — сказав Джон Сталлінгс, президент AFGA і колишній хвостовий стрілець B-52. — Віддаючи належне Муру, ми визнаємо значний внесок стрільців B-52 і їхню ключову роль в історії повітряних боїв. Ця меморіальна дошка — не просто данина історії, а світоч доблесті та самовідданості".

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].