Победитель МиГа: Академия ВВС США отдает дань памяти стрелку В-52

18-летний Альберт Мур не был летчиком ВВС США, но ему принадлежит честь стать последним американцем, который во время Вьетнамской войны сбил вражеский МиГ-21 из хвостового пулемета.

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В этом месяце в Академии ВВС США в Колорадо состоялось торжество в честь воздушного стрелка 1-го класса Альберта Мура – последнего американца, сбившего вражеский истребитель в качестве хвостового стрелка B-52.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о герое Вьетнамской войны, стрелке бомбардировщика B-52 Альберте Муре.

В 1972 году, в канун Рождества, Мур, которому было всего 18 лет, сбил МиГ-21 из хвостового пулемета самолета "Diamond Lil" во время операции Linebacker II.

Это историческое достижение стало одним из всего двух подтвержденных поражений МиГа стрелком B-52. Ассоциация воздушных ВВС установила в его честь мемориальную доску, отмечающую храбрость и наследие Мура и его товарищей – хвостовых стрелков B-52.

Чествование героя Вьетнама: памяти последнего стрелка B-52, сбившего МиГ

В начале этого месяца в Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) чествовали воздушного стрелка 1-го класса Альберта Мура, который во время войны во Вьетнаме сбил вражеский истребитель МиГ. Мур не был летчиком, но ему принадлежит честь стать последним американцем, сбившим вражеский истребитель в качестве хвостового стрелка на самолете Boeing B-52D Stratofortress.

Ассоциация воздушных стрелков ВВС (AFGA) установила мемориальную доску в честь Мура, которому было всего 18 лет, когда он принял участие в вылете в канун Рождества в 1972 году в рамках операции ВВС США Linebacker II.

"Мур управлял хвостовым орудием бомбардировщика Diamond Lil (№ 55-083), который сейчас выставлен у Северных ворот Академии ВВС США", – объявила Академия после церемонии открытия мемориальной доски, посвященной выдающемуся достижению хвостового стрелка.

Boeing B-52D Stratofortress в ходе Вьетнамской войны Фото: Flickr

Знаменитый полет бомбардировщика B-52 в рамках операции Linebacker II

Хотя именно этот B-52 налетал более 15 тысяч часов и принял участие в более чем 200 боевых вылетах в период с 1957 по 1983 год, именно в канун Рождества Мур успешно сбил сверхзвуковой перехватчик МиГ-21 (по классификации НАТО – Fishbed).

Во время вылета Diamond Lil входил в состав ударной группы из 30 бомбардировщиков B-52, и самолету Мура было поручено бомбить железнодорожные верфи в окрестностях Ханоя, столицы Северного Вьетнама.

"Когда вражеский самолет МиГ-21 начал маневрировать на ударную позицию, Мур успешно защитил свой самолет, сбив МиГ-21. Это было одно из двух подтвержденных ликвидаций МиГов самолетом B-52D Stratofortress во время войны во Вьетнаме и последнее подтвержденное поражения хвостовым стрелком в военное время с помощью орудия", – объяснили в Академии ВВС.

Хвостовая часть бомбардировщика B-52 Фото: Facebook

В своем боевом рапорте Мур описал этот момент: "Я заметил цель в прицеле радара на высоте 8 часов. Она стабилизировалась на расстоянии 3650 метров. Я совершил маневр уклонения и, когда цель приблизилась на 1800 метров, открыл огонь". В ведомстве добавили: "Факт сбития был подтвержден другим хвостовым стрелком, который визуально наблюдал, как МиГ загорелся и начал падать".

Это был последний случай, когда американскому бомбардировщику удалось сбить вражеский истребитель из своих орудий.

2:0 в пользу хвостовых стрелков B-52

Всего за неделю до этого, 18 декабря, во время очередного вылета Linebacker II, штаб-сержант Сэмюэл Тернер сбил еще один МиГ-21, став первым хвостовым стрелком B-52 Stratofortress, которому было "засчитано сбитие вражеского самолета".

Советский истребитель МиГ-21 Фото: Pinterest

За свои действия старший сержант Тернер и стрелок 1-го класса Мур были награждены Серебряной звездой – третьей по значимости наградой вооруженных сил США за героизм. В 2021 году в школе командиров ВВС на авиабазе Эллсворт была установлена памятная доска в честь Тернера, а в этом месяце в Академии ВВС чествовали Мура.

"Открытие этой мемориальной доски – важный момент для Ассоциации воздушных стрелков ВВС. Она символизирует их непреходящее наследие и напоминает о храбрости и мастерстве, в том числе стрелка 1-го класса Альберта Мура, – сказал Джон Сталлингс, президент AFGA и бывший хвостовой стрелок B-52. – Отдавая должное Муру, мы признаем значительный вклад стрелков B-52 и их ключевую роль в истории воздушных боев. Эта мемориальная доска – не просто дань истории, а светоч доблести и самоотверженности".

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].