Счастливый Кааван. Как живет "самый одинокий слон в мире" после переезда в Камбоджу

Больше не одинокий, 37-летний слон Кааван здоров и бодр духом: он свободен! Животное перевезли в Камбоджу после 35 лет жизни в зоопарке — где его били и держали на цепи.

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Спустя полтора года после того, как 30 ноября 2020 года Кааван прибыл в свой новый дом в заповеднике дикой природы Кулен-Промтеп на севере Камбоджи, некогда "самый одинокий слон в мире" полностью преобразился. По словам представителей министерства окружающей среды Камбоджи, Кааван теперь больше похож на дикого слона, а не на животное из зоопарка: он выглядит крупнее и коренастее, шерсть на спине загустела, бивни немного удлинились, а ногти на ногах отвердели.

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"Я очень горжусь тем, что Кааван, ранее известный как "самый одинокий слон в мире", стал более здоровым, спокойным и привык к людям. Харакер у него стал мягче, а главное — слон больше не одинок", — говорит представитель Минприроды Камбоджи Нет Пхеактра.

[ + – ] Кааван узнает мир после 35 лет в зоопарке и впервые за 8 лет прикасается к другому слону. Он больше не самый одинокий слон в мире!

В отличие от своего прежнего "я", Кааван теперь ведет себя мирно, не проявляет признаков стресса и вообще стал приятным в общении слоном, — рассказывает представитель Минприроды, добавляя, что слону, который раньше опасался людей, теперь нравится, когда его кормят с руки. Кааван полюбил общаться с работниками заповедника, сформировав с ними эмоциональную связь.

[ + – ] Кааван теперь знает, что люди не будут бить его острой палкой, и спокойно берет угощение из рук Фото: phnompenhpost.com

Кааван, которого в пакистанском зоопарке держали в тесном помещении на цепи, а "воспитывали" ударами палки с крюком на конце, сегодня счастливо живет в природной лесной зоне площадью 12 гектаров. В заповедных джунглях Кааван обитает вместе с тремя подругами женского пола, с которыми он строит отношения. В среднем, слоны живут от 60 до 70 лет, так что Кааван — мужчина в самом расцвете сил — еще устроит свою судьбу!

[ + – ] Сотрудники заповедника говорят, что Кааван окреп и чувствует себя намного увереннее Фото: phnompenhpost.com

Индийский слон Кааван родился на Шри-Ланке, но еще годовалым слоненком, в 1985 году, его передали в дар Пакистану. И следующие 35 лет, то есть, почти всю свою жизнь, Кааван провел в зоопарке, причем в очень суровых условиях. Его подруга, слониха по имени Сахели, умерла 10 лет назад именно от последствий жестокого обращения: рана, нанесенная палкой с крюком, загноилась, и животное умерло от инфекции. Оставшись один, Кааван впал в глубокую депрессию, он постоянно мотал головой, что считается у слонов признаком глубокого расстройства.

Чтобы изменить судьбу Каавана, зоозащиники провели масштабную кампанию, собрав 400 тысяч подписей под петицией на Change.org, к которой подключилась американская звезда Шер. В итоге слона перевезли в Камбоджу, где отношение к этим животным намного более гуманное, а зоопарк закрыли по решению суда.

[ + – ] Певица Шер и слон Кааван Фото: Википедия

Тем не менее, в Пакистане ситуация с содержанием животных в зоопарках по-прежнему драматическая. Представители Всемирной федерации охраны отмечают, что "Кааван — лишь один пример. Но в Пакистане множество животных содержится в ужасных условиях".

В королевстве Камбоджа ситуация более благоприятная для слонов, хотя тоже не идеальная. В заповедной части Кардамоновых гор проживают от 400 до 600 азиатских слонов, небольшие слоновьи стада есть также на северо-востоке Камбоджи, в провинциях Ратанакири и Мондулкири. Поголовье сокращается из-за браконьеров и масштабной вырубки лесов, хотя камбоджийское законодательство и пытается этому препятствовать.

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