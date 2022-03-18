Почти как у людей. Ученые выяснили, что стресс влияет на социальную жизнь азиатских слонов

Самки азиатских слонов в меньшей степени настроены на создание прочных социальных связей, чем самцы.

Международная группа ученых обнаружила, что социальность связана у азиатских слонов со стрессом. Например, одиночество повышало уровень стресса у слонов-самцов, тогда как наличие детей снижало уровень стресса у слонов-самок, сообщает Science Daily.

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"Мы исследовали четыре различных аспекта социального мира 95 азиатских лесных слонов, живущих в их естественной среде обитания в Мьянме. Эти слоны работают в лесной промышленности, где они вытаскивают и толкают бревна из леса. Нахождение в их естественной среде обитания позволяет лесным слонам проявлять многие черты своего естественного поведения, что часто не имеет места в полностью содержащихся в неволе системах, таких как зоопарки", — говорит доктор Мартин Зельтманн из кафедры биологии Университета Турку.

Каждый слон работает вместе с дрессировщиком, и эти отношения могут длиться всю жизнь. Таким образом, дрессировщик очень хорошо знает поведение своего слона и может предоставить подробную информацию о его социальных взаимодействиях с другими слонами.

С 2014 по 2018 год ученые спрашивали дрессировщиков, есть ли у их слонов друзья или они предпочитают оставаться в одиночестве. Кроме того, команда оценила размер рабочих групп слонов как меру размера социальной группы, количества самцов и самок в рабочей группе и наличия в группе слонят.

Исследователи также оценили концентрацию гормонов стресса в образцах фекалий слонов.

"Мы обнаружили, что слоны-самцы демонстрируют более высокий уровень стресса, когда у них нет друзей и когда они находятся в социальных группах, где самцов больше, чем самок. Слоны-самки демонстрируют более низкий уровень стресса, когда в социальной группе присутствуют дети. Социальная группа не связана с уровнем гормонов стресса ни у мужчин, ни у женщин", — говорят Мартин Зельтманн и профессор Вирпи Луммаа, соавторы исследования.

Команда также ожидает, что самки будут проявлять признаки стресса, когда остаются в одиночестве, потому что самки диких слонов проводят свою жизнь с другими родственницами женского пола. Исследователи считают, что крепкие социальные связи самцов могут иметь большее значение в полувольных условиях, чем у чисто диких слонов.

По сравнению со слонами-самцами, одинокие самки все еще могут взаимодействовать с другими особями, не создавая прочных социальных связей, и поэтому отсутствие этих связей не может восприниматься как стресс.

Ранее Фокус сообщал, что анализ ДНК использовали для борьбы с контрабандистами слоновой кости. Сейчас проводятся испытания вакцины, которая поможет защитить слонов от смертельной болезни.