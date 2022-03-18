Майже як люди. Вчені з'ясували, що стрес впливає на соціальне життя азійських слонів

Самки азійських слонів меншою мірою налаштовані створення міцних соціальних зв'язків, ніж самці.

Міжнародна група вчених виявила, що соціальність пов'язана в азійських слонів зі стресом. Наприклад, самотність підвищувала рівень стресу в слонів-самців, тоді як наявність дітей знижувала рівень стресу в слонів-самок, повідомляє Science Daily.

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"Ми досліджували чотири різні аспекти соціального світу 95 азійських лісових слонів, що живуть у їхньому природному середовищі в М'янмі. Ці слони працюють у лісовій промисловості, де вони витягують і штовхають колоди з лісу. Перебування в їхньому природному середовищі проживання дозволяє лісовим слонам виявляти багато рис своєї природної поведінки, що часто не має місця в системах, які повністю перебувають у неволі, таких як зоопарки", — каже доктор Мартін Зельтманн із кафедри біології Університету Турку.

Кожен слон працює разом із дресирувальником, і ці зв'язки можуть тривати все життя. Так дресирувальник дуже добре знає поведінку свого слона та може надати докладну інформацію про його соціальні взаємодії з іншими слонами.

Із 2014 по 2018 рік учені запитували дресирувальників, чи є в їхніх слонів друзі або вони вважають за краще залишатися на самоті. Крім того, команда оцінила розмір робочих груп слонів як міру розміру соціальної групи, кількості самців і самок у робочій групі та наявності в групі слоненят.

Дослідники також оцінили концентрацію гормонів стресу в зразках фекалій слонів.

"Ми виявили, що слони-самці демонструють вищий рівень стресу, коли вони не мають друзів і коли вони перебувають у соціальних групах, де самців більше, ніж самок. Слони-самки демонструють нижчий рівень стресу, коли в соціальній групі присутні діти. Соціальна група не пов'язана з рівнем гормонів стресу ні в чоловіків, ні в жінок", — кажуть Мартін Зельтманн і професор Вірпі Луммаа, співавтори дослідження.

Команда також очікує, що самки виявлятимуть ознаки стресу, коли залишаються на самоті, тому що самки диких слонів проводять своє життя з іншими родичами жіночої статі. Дослідники вважають, що міцні соціальні зв'язки самців можуть мати більше значення в напів вільних умовах, ніж у диких слонів.

Порівняно зі слонами-самцями, самотні самці все ще можуть взаємодіяти з іншими особами, не створюючи міцних соціальних зв'язків, і тому відсутність цих зв'язків не може сприйматися як стрес.

Раніше Фокус повідомляв, що аналіз ДНК використали для боротьби з контрабандистами слонової кістки. Наразі проводяться випробування вакцини, яка допоможе захистити слонів від смертельної хвороби.