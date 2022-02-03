Смертельний вірус вбиває слонів: розпочалося перше випробування рятівної вакцини

Вчені розпочали випробування вакцини, яка захистить слонів від вимирання.

У Честерському зоопарку, Англія, співробітники разом із вченими з Університету Суррея розпочали випробування вакцини від вірусу, який називається ендотеліотрофний герпесвірус слонів (EEHV). Рівень смертності від вірусу становить близько 85%. Він вражає переважно слоненят, повідомляє ВВС.

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Смертельний для слонів вірус виявили ще 1990 року. Офіційно описали його у 1999 році вчені зі Смітсонівського зоопарку у Вашингтоні, США. Як виявилося, цей вірус вражає переважно слоненят у зоопарках по всьому світу. Це стосується як молодих азіатських, і африканських слонів. Вірусні частинки виявляються у клітинах серця, печінки та язиках тварин.

У Честерському зоопарку від хвороби загинуло вже 7 молодих слонів віком від 18 місяців до 3 років.

[ + – ] Слоненя Аааю померло в Честерському зоопарку, коли йому було 18 місяців Фото: trump-elections

"Коли ми бачимо симптоми — млявість, виразки в роті — зазвичай вже надто пізно", — говорить Кеті Моррісон із Честерського зоопарку.

Вчені вважають, що вірус спричинив смерть половини азіатських слонів у зоопарках Європи та Північної Америки. Але тепер його виявили і в заповідниках та національних парках на території їхнього природного проживання. Що ще страшніше, у 9 країнах вірус виявили у стадах диких тварин.

Переважно вірус вражає наймолодших слонів. За останні десять років у Честерському зоопарку до 5 років змогло дожити лише одне слоненя — Індалі. Решта померла від EEHV.

Група вчених під керівництвом Фалько Штайнбаха з Університету Суррея розробила вакцину, яка може врятувати слонів. І тепер розпочалися її випробування у Честерському зоопарку.

[ + – ] Якщо вакцина виявиться ефективною, її можна буде використовувати у заповідниках і навіть у дикій природі Фото: trump-elections

"Запобігти зараженню практично неможливо, але ми хочемо запобігти розвитку хвороби і смерті", — говорить Штайнбах.

Вчені вважають, що вірус передають старші слони своїм дитинчатам. Можливо, це відбувається, коли слоненя перестає харчуватися молоком матері та імунна система ослаблена.

"Ми хочемо вводити вакцину ще до зараження, щоб імунна система розпізнавала вірус і була готова боротися з ним", — говорить Штайнбах.

Слони в Честерському зоопарку звикли до постійної оцінки їхнього здоров'я, тому вони реагують нормально на забір крові для проведення тестів. За словами вчених, процес випробування вакцини може тривати кілька років. Якщо вакцина виявиться ефективною, її можна використовувати в заповідниках і навіть у дикій природі.