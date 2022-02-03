Смертельный вирус убивает слонов: началось первое испытание спасительной вакцины

Ученые начали испытания вакцины, которая защитит слонов от вымирания.

В Честерском зоопарке, Англия, сотрудники вместе с учеными из Университета Суррея начали испытание вакцины от вируса, который называется эндотелиотрофный герпесвирус слонов (EEHV). Уровень смертности от вируса составляет около 85%. Он поражает в основном слонят, сообщает BBC.

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Смертельный для слонов вирус обнаружили еще в 1990 году. Официально описали его в 1999 году ученые из Смитсоновского зоопарка в Вашингтоне, США. Как оказалось этот вирус поражает в основном слонят в зоопарках по всему миру. Это касается как молодых азиатских, так и африканских слонов. Вирусные частицы обнаруживаются в клетках сердца, печени и языке животных.

В Честерском зоопарке от болезни погибли уже 7 молодых слонов в возрасте от 18 месяцев до 3 лет.

[ + – ] Слоненок Аааю умер в Честерском зоопарке, когда ему было 18 месяцев Фото: BBC

"Когда мы видим симптомы — вялость, язвы во рту — обычно уже слишком поздно", — говорит Кэти Моррисон из Честерского зоопарка.

Ученые считают, что вирус стал причиной смерти половины азиатских слонов в зоопарках Европы и Северной Америки. Но теперь его обнаружили и в заповедниках и национальных парках на территории их природного обитания. Что еще страшнее, в 9 странах вирус обнаружили в стадах диких животных.

Как правило вирус поражает самых молодых слонов. За последние десять лет в Честерском зоопарке до 5 лет смог дожить только один слоненок – Индали. Все остальные умерли от EEHV.

Группа ученых под руководством Фалько Штайнбаха из Университета Суррея разработали вакцину, которая может спасти слонов. И теперь начались ее испытания в Честерском зоопарке.

[ + – ] Если вакцина окажется эффективной, ее можно будет использовать в заповедниках и даже в дикой природе Фото: BBC

"Предотвратить заражение практически невозможно, но мы хотим предотвратить развитие болезни и смерть", — говорит Штайнбах.

Ученые считают, что вирус передают более старшие слоны своим детенышам. Возможно, это происходит, когда слоненок перестает питаться молоком матери и иммунная система ослаблена.

"Мы хотим вводить вакцину еще до заражения, чтобы иммунная система распознавала вирус и была готова с ним бороться", — говорит Штайнбах.

Слоны в Честерском зоопарке привыкли к постоянной оценке их здоровья, а потому они реагируют нормально на забор крови для проведения тестов. По словам ученых, процесс испытания вакцины может занять несколько лет. Если вакцина окажется эффективной, ее можно будет использовать в заповедниках и даже в дикой природе.