"Ми втрачаємо до 50 тисяч слонів на рік": у США аналіз ДНК використали в боротьбі з контрабандистами

Незаконний експорт слонових бивнів із Африки намагаються припинити вже багато років, і на допомогу правоохоронцям прийшла наука, здатна аналізувати біологічні матеріали за допомогою дослідження ДНК

Дослідники США заявили, що провели тести ДНК 4320 бивнів слона з 49 вилучень слонової кістки загальною вагою 111 тонн у 12 африканських країнах із 2002 по 2019 рік. Результати можуть допомогти розкрити транснаціональні злочинні організації, які стоять за незаконним обігом, і посилити їхнє судове переслідування, повідомляє Reuters.

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"Об'єднання цих результатів із доказами, зібраними нашими співробітниками з правоохоронних органів, дозволяє нам спільно з'єднати крапки у величезній злочинній мережі", — сказав біолог Вашингтонського університету Семюел Вассер, провідний автор дослідження.

[ + – ] Африканські слони

Більшість слонової кістки експортують великими партіями до 10 тонн кожна, перевозять морським транспортом і ховають серед легальних експортних товарів, які перетинають океани на контейнеровозах. Тестування ДНК відповідало двом бивням того самого слона або, що частіше, бивням близьких родичів, знайденим у різних контейнерах для відправки в той самий порт.

Найбільша кількість слонової кістки зараз вивозиться контрабандою з Уганди через морський порт Момбаса, також часто використовуються порти в Кенії та Нігерії. Порти, які використовуються контрабандистами, згодом змінювалися, каже Вассер.

[ + – ] Бивні слонів

Попереднє дослідження, проведене Вассером і його колегами, виявило бивні одного й того ж слона, які були розділені та контрабандою вивезені торговцями в різних партіях до того, як правоохоронні органи конфіскували їх в африканських і азійських портах.

Нове дослідження розширило масштаби тестування, щоб також ідентифікувати бивні слонів, які тісно пов'язані між собою, включаючи батьків, потомство, повних братів і сестер і зведених братів і сестер.

Дослідники використали ДНК із фекалій слонів, зібраних по всій Африці, для складання генетичної довідкової карти різних популяцій. Таким чином, нове тестування дозволило їм визначити географічне місце браконьєрства на слонів, а також пов'язати вилучені партії з тими самими транснаціональними злочинними організаціями.

Великих організацій, що займаються контрабандою, від трьох до шести, і браконьєри неодноразово повертаються до винищення одних і тих самих популяцій слонів.

Контрабанда триває, незважаючи на всесвітню заборону на торгівлю слоновою кісткою, затверджену в 1989 році, причому найвищий попит спостерігається в Азії.

До 2016 року бивні слонів надходили переважно з північного Мозамбіку на північ через Танзанію до півдня Кенії. Приблизно у 2016 році значно збільшилася кількість бивнів, добутих браконьєрами в регіоні, який удвічі перевищує територію Великобританії, який називається транскордонним заповідником Каванго-Замбезі, розповідає Вассер.

У цьому районі мешкає 230 000 із 400 000 африканських слонів, що залишилися, населення яких включає два окремі види — саваних і лісових слонів. У дослідженні не брав участі третій вид слонів у світі, азійський слон. "Ми втрачаємо до 50 000 африканських слонів на рік", — сказав Вассер.

Раніше Фокус повідомляв, що багато десятиліть браконьєрства призвели до появи слонів без бивнів.

Тим часом у зоопарках Англії починають застосовувати вакцину від смертельного вірусу слонів.

Учені хочуть схрестити ДНК мамонта й азіатського слона, така тварина зможе жити в сучасних арктичних умовах.