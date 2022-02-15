"Мы теряем до 50 тысяч слонов в год": в США анализ ДНК использовали в борьбе с контрабандистами

Незаконный экспорт слоновых бивней из Африки пытаются пресечь уже много лет, и вот на помощь правоохранителям пришла наука, способная анализировать биологические материалы с помощью исследования ДНК

Исследователи в США заявили, что провели тесты ДНК 4320 бивней слона из 49 изъятий слоновой кости общим весом 111 тонн в 12 африканских странах с 2002 по 2019 год. Результаты могут помочь раскрыть транснациональные преступные организации, стоящие за незаконным оборотом, и усилить их судебное преследование, сообщает Reuters.

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"Объединение этих результатов с доказательствами, собранными нашими сотрудниками из правоохранительных органов, позволяет нам совместно соединить точки в огромной преступной сети", — сказал биолог Вашингтонского университета Сэмюэл Вассер, ведущий автор исследования.

[ + – ] Африканские слоны

Большая часть слоновой кости экспортируется крупными партиями до 10 тонн каждая, а затем перевозится морским транспортом и скрывается среди легальных экспортных товаров, пересекающих океаны на контейнеровозах. Тестирование ДНК соответствовало двум бивням одного и того же слона или, что чаще, бивням близких родственников, найденным в разных контейнерах для отправки в один и тот же порт.

Наибольшее количество слоновой кости в настоящее время вывозится контрабандой из Уганды через морской порт Момбаса, также часто используются порты в Кении и Нигерии. Порты, используемые контрабандистами, со временем менялись, говорит Вассер.

[ + – ] Бивни слонов

Предыдущее исследование, проведенное Вассером и его коллегами, выявило бивни одного и того же слона, которые были разделены и контрабандой вывезены торговцами людьми в разных партиях до того, как правоохранительные органы конфисковали их в африканских и азиатских портах.

Новое исследование расширило масштабы тестирования, чтобы также идентифицировать бивни слонов, которые были тесно связаны между собой, включая родителей, потомство, полных братьев и сестер и сводных братьев и сестер.

Исследователи использовали ДНК из фекалий слонов, собранных по всей Африке, для составления генетической справочной карты различных популяций. Таким образом, новое тестирование позволило им определить географическое место браконьерства на слонов, а также связать изъятые партии с теми же транснациональными преступными организациями.

Крупных организаций, занимающихся контрабандой, от трех до шести, и браконьеры неоднократно возвращаются к истреблению одних и тех же популяций слонов.

Контрабанда продолжается, несмотря на всемирный запрет на торговлю слоновой костью, утвержденный в 1989 году, причем самый высокий спрос наблюдается в Азии.

До 2016 года бивни слонов поступали в основном из северного Мозамбика на север через Танзанию до юга Кении. Примерно в 2016 году значительно увеличилось количество бивней, добытых браконьерами в регионе, вдвое превышающем территорию Великобритании, который называется трансграничным заповедником Каванго-Замбези, рассказывает Вассер.

В этом районе обитает 230 000 из оставшихся 400 000 африканских слонов, популяция которых включает два отдельных вида — саванных и лесных слонов. В исследовании не участвовал третий вид слонов в мире, азиатский слон. "Мы теряем до 50 000 африканских слонов в год", — сказал Вассер.

Ранее Фокус сообщал, что многие десятилетия браконьерства привели к появлению слонов без бивней.

Тем временем, в зоопарках Англии начинают применять вакцину от смертельного вируса слонов.

Ученые хотят скрестить ДНК мамонта и азиатского слона, такое животное сможет жить в современных арктических условиях.