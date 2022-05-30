В НАТО осудили предложение Украине отдать свои территории РФ и пообещали ракеты

Позиция председателя ПА НАТО Джеральда Э. Коннолли в том, чтобы Украина вернула все свои территории, в том числе Донбасс и Крым.

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Президент Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Э. Коннолли заявил, что развязанная Россией война должна сопровождаться неизменной и безоговорочной поддержкой Украины. В свою очередь, лидеры стран НАТО на предстоящем саммите, который пройдет в Мадриде в следующем месяце должны в качестве ответных мер пересмотреть стратегическую концепцию, которая определяет военные и политические приоритеты Альянса. Об этом сообщает пресс-служба ПА НАТО.

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В своем выступлении Коннолли отметил героизм военных и рядовых украинских граждан, которые на протяжении трех месяцев противостоят ничем не спровоцированному вторжению российских войск.

Он заверил, что страны НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и осудил недавние предложения Киеву, прозвучавшие со стороны некоторых представителей западного истеблишмента, отдать свои территории в обмен на подписание мирного договора. Представитель НАТО выступает за возвращение Украине всех территорий, включая Донбасс и Крым.

Весенняя сессия ПА НАТО должна была состояться в Киеве, однако из-за вторжения российских войск ее перенесли в Вильнюс.

"Украине нужны ракетные системы", — представитель Литвы

Председатель литовской делегации в ПА НАТО Аудронюс Ажубалис отметил: "Мы видим, что представители Альянса собрались, чтобы помочь Украине, людям, которые хотят простой вещи: свободы". Он подчеркнул, что Украине нужно оружие, а именно, ракетные системы, столь необходимые в противостоянии российской агрессии.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский ответил Генри Киссинджеру, который предложил Украине капитулировать и пойти на территориальные уступки РФ. Президент Украины напомнил, что Киссинджер, в 1938 году будучи 15-летним подростком был вынужден спасаться от нацистов. И в те времена он, вероятнее всего, не думал ни о каких бы то ни было уступках нацистам.