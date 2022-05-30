У НАТО засудили пропозицію Україні віддати свої території РФ та пообіцяли ракети

Позиція голови ПА НАТО Джеральда Е. Конноллі у тому, щоб Україна повернула всі свої території, зокрема Донбас і Крим.

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Президент Парламентської асамблеї НАТО Джеральд Е. Конноллі заявив, що розв'язана Росією війна має супроводжуватися незмінною і беззастережною підтримкою України. Зі свого боку, лідери країн НАТО на майбутньому саміті, який пройде в Мадриді наступного місяця, повинні як заходи у відповідь переглянути стратегічну концепцію, яка визначає військові та політичні пріоритети Альянсу. Про це повідомляє пресслужба ПА НАТО.

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У своєму виступі Конноллі зазначив героїзм військових і пересічних українських громадян, які протягом трьох місяців протистоять нічим не спровокованому вторгненню російських військ.

Він запевнив, що країни НАТО підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та засудив нещодавні пропозиції Києву, які прозвучали з боку деяких представників західного істеблішменту, віддати свої території в обмін на підписання мирного договору. Представник НАТО виступає за повернення Україні всіх територій, враховуючи Донбас і Крим.

Весняна сесія ПА НАТО мала відбутися у Києві, однак через вторгнення російських військ її перенесли у Вільнюс.

"Україні потрібні ракетні системи", — представник Литви

Голова литовської делегації в ПА НАТО Аудронюс Ажубаліс зазначив: "Ми бачимо, що представники Альянсу зібралися, щоб допомогти Україні, людям, які хочуть просту річ: свободу". Він наголосив, що Україні потрібна зброя, а саме, ракетні системи, настільки необхідні в протистоянні російській агресії.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський відповів Генрі Кіссінджеру, який запропонував Україні капітулювати та піти на територіальні поступки РФ. Президент України нагадав, що Кіссінджер, у 1938 році, будучи 15-річним підлітком, був змушений рятуватися від нацистів. І в ті часи він, найімовірніше, не думав ні про які поступки нацистам.