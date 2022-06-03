Техасец вломился в музей и уничтожил бесценные артефакты, потому что был зол на свою девушку

21-летний Брайан Эрнандес вломился в художественный музей и разбил греческие вазы, стоимостью в несколько миллионов долларов

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Три греческие вазы и произведение искусства индейцев были уничтожены в Далласе, Техас, разбушевавшимся юношей. Тот так расстроился, поссорившись с девушкой, что вломился в музей и учинил там разгром. Об этом пишет Dallas News.

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21-летний Брайан Эрнандес поссорился со своей девушкой и решил выместить зло на экспонатах Художественного музея Далласа.

[ + – ] Полиция у Художественного музея Далласа Фото: Dallas News

Он разбил входные двери, вломился в музей и начал крушить все вокруг, размахивая стулом. Он разбил несколько витрин и две древнегреческие вазы VI века до н. э., первоначальная стоимость которых не менее пяти миллионов долларов.

Потом разбил древнегреческую амфору и старинный артефакт, созданный индейским племенем. На видеозаписях видно, что Брайан выхватил его из витрины и с силой бросил об пол. Стоимость экспоната – не менее 100 тысяч долларов.

После дебошир разбил телефон, компьютер и повредил пару скамеек. Он сам вызвал полицию и сдался властям.

[ + – ] Разбитые Эрнандесом греческие артефакты Фото: Dallas News

"Предметы внутри витрин, которые были уничтожены, являются редкими древними артефактами, которые чрезвычайно ценны и являются единственными в своем роде", — говорится в заявлении полиции.

[ + – ] Полиция у Художественного музея Далласа Фото: Dallas News

Когда охрана музея задержала Эрнандеса и его спросили, что он делает и зачем, он сказал, что "разозлился на свою девушку, поэтому вломился в музей и начал уничтожать имущество". Причем он заявил, что не вор и не собирался ничего красть.

В музее уже заявили, что уничтоженные артефакты бесценны и их стоимость может быть куда больше пяти миллионов долларов, но они постараются их восстановить.

Разбитые Эрнандесом предметы – едва ли не самые ценные экспонаты музея.