Техасець вломився в музей і знищив безцінні артефакти, бо був злий на свою дівчину

21-річний Браян Ернандес вломився в художній музей і розбив грецькі вази вартістю в кілька мільйонів доларів.

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Три грецькі вази та витвір мистецтва індіанців знищені в Далласі, Техас, через юнака. Той так засмутився, посварившись із дівчиною, що вломився в музей і вчинив там розгром. Про це пише Dallas News.

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21-річний Браян Ернандес посварився зі своєю дівчиною і вирішив вилити зло на експонати Художнього музею Далласа.

[ + – ] Поліція біля Художнього музею Далласа Фото: Dallas News

Він розбив вхідні двері, вломився в музей і почав трощити все навколо, розмахуючи стільцем. Він розбив кілька вітрин та дві давньогрецькі вази VI століття до н. е., початкова вартість яких не менше ніж п'ять мільйонів доларів.

Потім розбив давньогрецьку амфору та старовинний артефакт, створений індіанським племенем. На відеозаписах видно, що Браян вихопив його з вітрини й кинув об підлогу. Вартість експоната — не менше ніж 100 тисяч доларів.

Після шибайголова розбив телефон, комп'ютер і пошкодив пару лавок. Він сам викликав поліцію та здався владі.

[ + – ] Розбиті Ернандесом грецькі артефакти Фото: Dallas News

"Предмети всередині вітрин, які знищені, є рідкісними давніми артефактами, які є надзвичайно цінними і є єдиними у своєму роді", — йдеться в заяві поліції.

[ + – ] Поліція біля Художнього музею Далласа Фото: Dallas News

Коли охорона музею затримала Ернандеса і його запитали, що він робить і навіщо, він сказав, що "розлютився на свою дівчину, тому вдерся в музей і почав знищувати майно". Причому він заявив, що не злодій і не збирався нічого красти.

У музеї вже заявили, що знищені артефакти безцінні і їхня вартість може бути куди більшою за п'ять мільйонів доларів, але вони намагатимуться їх відновити.

Розбиті Ернандесом предмети — чи не найцінніші експонати музею.