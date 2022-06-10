Переговоров не было: у Фридмана опровергли возможное получение гражданства Украины

Накануне появились сообщения о том, что родившийся во Львове Фридман консультируется с властями Украины на предмет гражданства и перерегистрации своих основных активов.

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В консорциуме "Альфа-Групп" опровергли сообщения о том, что российский предприниматель Михаил Фридман пытается получить украинское гражданство для перерегистрации своих активов. Об этом сообщает РБК.

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"Никаких переговоров на эту тему не было, — объяснил представитель консорциума. — Информация не соответствует действительности".

Накануне появилась информация о том, что родившийся во Львове Фридман, консультируется с украинским руководством на предмет гражданства и возможности перерегистрации своих основных активов.

Об этом в интервью журналистам накануне заявил глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

По итогам 2021 года Фридман занимал 11 место в российском Forbes (его состояние оценивается в пределах $15,5 млрд). После масштабного вторжения российских войск в Украину миллиардер оказался в санкционных списках Евросоюза и Великобритании. Санкции США против россиянина действуют с 2018 года.

Ранее Фокус сообщал, со ссылкой на заявление главы Национального агентства Александра Новикова, о том, что в будущем в Украине может быть разработана процедура выхода из-под санкций. Новиков, в частности, упомянул, что это можно быть сделано путем передачи средств или активов в т.н. "фонд покаяния".

Напомним, что олигархи из РФ подают в суды Европы, пытаясь добиться отмены санкций ЕС по примеру Януковича. По информации журналистов, в европейские суды были направлены 20 апелляций. Среди желающих выйти из-под ограничений: Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман.