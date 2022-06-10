Переговорів не було: у Фрідмана спростували можливе отримання громадянства України

Напередодні з'явилися повідомлення про те, що Фрідман, який народився у Львові, консультується з владою України на предмет громадянства та перереєстрації своїх основних активів.

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У консорціумі Альфа-Груп спростували повідомлення про те, що російський підприємець Михайло Фрідман намагається отримати українське громадянство для перереєстрації своїх активів. Про це повідомляє РБК.

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"Жодних переговорів на цю тему не було, — пояснив представник консорціуму. — Інформація не відповідає дійсності".

Напередодні з'явилася інформація про те, що Фрідман, який народився у Львові, консультується з українським керівництвом на предмет громадянства та можливості перереєстрації своїх основних активів.

Про це в інтерв'ю журналістам напередодні заявив голова Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков.

За підсумками 2021 року Фрідман займав 11 місце в російському Forbes (його статки оцінюються в межах $15,5 млрд). Після масштабного вторгнення російських військ в Україну мільярдер опинився у списках санкцій Євросоюзу та Великобританії. Санкції США проти росіянина діють із 2018 року.

Раніше Фокус з посиланням на заяву голови Національного агентства Олександра Новікова повідомляв про те, що в майбутньому в Україні може бути розроблена процедура виходу з-під санкцій. Новіков, зокрема, згадав, що це можна зробити шляхом переданя коштів або активів у певний "фонд покаяння".

Нагадаємо, що олігархи з РФ подають до судів Європи, намагаючись домогтися відміни санкцій ЄС за прикладом Януковича. За інформацією журналістів, до європейських судів було направлено 20 апеляцій. Серед охочих вийти з-під обмежень: Роман Абрамович, Андрій Мельниченко та Михайло Фрідман.