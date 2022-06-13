Риск применения ядерного оружия самый высокий со времен холодной войны, — SIPRI

На РФ и США приходится свыше 90% всего мирового ядерного оружия. Остальные семь "ядерных держав" развивают, разворачивают новое вооружение, либо заявляют о таких намерениях.

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В новом исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), результаты которого были опубликованы в понедельник, 13 июня, отмечается, что в обозримом будущем глобальный ядерный арсенал стран, которые располагают ядерным оружием, увеличится. Это произойдет впервые со времен холодной войны. Об этом сообщает SIPRI.

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Девять стран Ядерного клуба — США, РФ, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея, — продолжают модернизировать свои запасы оружия, хотя общий объем ядерных вооружений за минувший год сократился.

На начало 2022 года из общего количества ядерных боеголовок (примерно 12 705 штук) около 9440 были развернуты для потенциального применения. Из них примерно 3732 боеголовок были размещены в ракетах и на самолетах, а порядка 2000 — и практически все они у США и РФ — были в полной боеготовности.

[ + – ] На начало 2022 года из общего количества ядерных боеголовок (примерно 12 705 штук) около 9440 были развернуты для потенциального применения.

Арсенал ядерных боеголовок США и РФ в 2021 году сокращался за счет разбора устаревших боеголовок, которые были списаны семь лет назад. В прошлом году запас ядерных боеголовок на складах в этих странах практически не изменился. Обе разместили стратегические ядерные силы в рамках ограничений, предусмотренных двусторонним соглашением между США и РФ — СНВ-III (о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений). Однако договор не ограничивает количество нестратегических ядерных боеголовок.

По словам директора Программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханса М. Кристенсена, сокращения ядерного оружия, подобного тому, которое наблюдалось после окончания Холодной войны, уже нет.

Вильфред Ван, директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения, говорит о тревожной тенденции: "Все ядерные страны расширяют или модернизируют свои арсеналы, и большинство из них них усиливает угрозы, заявляя о роли ядерного оружия в своих военных стратегиях".

На Россию и США приходится свыше 90% всего мирового ядерного оружия. Остальные семь "ядерных держав" либо развивают, либо разворачивают новое вооружение, либо же заявляют о намерении сделать это.

Ранее Фокус сообщал, что в "Роскосмосе" предложили напечатать триллион рублей для ядерного космического буксира. По словам Дмитрия Рогозина, санкции на космической отрасли мало сказались.