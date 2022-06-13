Ризик застосування ядерної зброї найвищий із часів холодної війни, — SIPRI

На РФ і США припадає понад 90% усієї світової ядерної зброї. Інші сім "ядерних держав" розвивають, розгортають нове озброєння або заявляють про такі наміри.

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У новому дослідженні Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), результати якого були опубліковані в понеділок, 13 червня, зазначається, що в найближчому майбутньому глобальний ядерний арсенал країн, які мають ядерну зброю, збільшиться. Це станеться вперше з часів холодної війни. Про це повідомляє SIPRI.

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Дев'ять країн Ядерного клубу — США, РФ, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея — продовжують модернізувати свої запаси зброї, хоча загальний обсяг ядерних озброєнь за минулий рік скоротився.

На початок 2022 року із загальної кількості ядерних боєголовок (приблизно 12 705 штук) близько 9440 було розгорнуто для потенційного застосування. З них приблизно 3732 боєголовки були розміщені в ракетах і на літаках, а близько 2000 — і практично всі вони США та РФ — були в повній боєготовності.

[ + – ] На початок 2022 року із загальної кількості ядерних боєголовок (приблизно 12 705 штук) близько 9440 було розгорнуто для потенційного застосування

Арсенал ядерних боєголовок США та РФ у 2021 році скорочувався за рахунок розбору застарілих боєголовок, які були списані сім років тому. Минулого року запас ядерних боєголовок на складах у цих країнах практично не змінився. Обидві розмістили стратегічні ядерні сили в межах обмежень, передбачених двосторонньою угодою між США та РФ — СНО-ІІІ (про скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь). Проте договір не обмежує кількість нестратегічних ядерних боєголовок.

За словами директора Програми ядерної інформації у Федерації американських учених Ганса М. Крістенсена, скорочення ядерної зброї, подібної до тієї, що спостерігалося після закінчення Холодної війни, вже немає.

Вільфред Ван, директор програми SIPRI зі зброї масового знищення, говорить про тривожну тенденцію: "Усі ядерні країни розширюють або модернізують свої арсенали, і більшість із них посилює загрози, заявляючи про роль ядерної зброї у своїх військових стратегіях".

На Росію та США припадає понад 90% усієї світової ядерної зброї. Інші сім "ядерних держав" або розвивають, або розгортають нове озброєння, або ж заявляють про намір зробити це.

Раніше Фокус повідомляв, що у "Роскосмосі" запропонували надрукувати трильйон рублів для ядерного космічного буксира. За словами Дмитра Рогозіна, санкції на космічній галузі мало позначилися.