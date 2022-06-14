"Взгляните на ужасы войны": премьер Словакии попросил Шольца принять Украину в ЕС

Словацкий премьер Эдуард Хегер предложил Олафу Шольцу не препятствовать вступлению Украины в Евросоюз на предстоящем саммите ЕС и обратить внимание на ужасы войны, которую развязала Россия.

Во время визита в Берлин премьер-министр Словакии Эдуард Хегер призвал федерального канцлера Олафа Шольца поддержать Украину, Грузию и Молдову в качестве кандидатов на вступление в Евросоюз. Словацкий премьер также предложил немецкому лидеру собственными глазами взглянуть на ужасы войны. Об этом сообщает POLITICO.

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Хегер прибыл в Германию с тем, чтобы попытаться убедить Шольца проголосовать за предоставление трем упомянутым странам статуса кандидатов в ЕС перед саммитом на следующей неделе, на котором представители ЕС будут обсуждать свои заявки от потенциальных новых стран евроблока.

По утверждениям некоторых официальных лиц, Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине такой статус, но все же окончательное решение остается за Европейским советом.

Олаф Шольц в униссон с президентом Франции Эмманюэлем Макроном прежде высказывались в том духе, что ЕС не следует ускорять процесс принятия новых стран, даже на фоне вторжения российских войск в Украину.

"Мы должны понимать, что расширение Европы — непременный шаг", — объяснил Хегер в интервью немецкой прессе, — миру нужна сильная Европа, и страны ждут".

Однако он также добавил, что предоставление статуса кандидата — это только первый шаг, и что дальнейший прогресс будет зависеть от фактических заслуг, а требования по отношению к странам-кандидатам снижаться не будут.

Ранее Фокус сообщал, что представители Европарламента призвали предоставить Украине статус кандидата и незамедлительно поставлять оружие для ВСУ. Также рекомендуется организовать трибунал ООН для изучения военных преступлений российской армии.