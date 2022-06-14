"Погляньте на жахіття війни": у Словаччині закликали Німеччину прийняти Україну в ЄС

Словацький прем'єр Едуард Гегер запропонував Олафу Шольцу не перешкоджати вступу України до Євросоюзу та звернути увагу на страхіття війни, яку розв'язала Росія.

Під час візиту до Берліна прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер закликав федерального канцлера Олафа Шольца підтримати Україну, Грузію та Молдову як кандидатів на вступ до Євросоюзу. Словацький прем'єр також запропонував німецькому лідеру на власні очі подивитись на жахи війни. Про це повідомляє POLITICO.

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Гегер прибув до Німеччини для того, щоб спробувати переконати Шольца проголосувати за надання трьом згаданим країнам статусу кандидатів у ЄС перед самітом наступного тижня, на якому представники ЄС обговорюватимуть свої заявки від потенційних нових країн євроблоку.

За твердженнями деяких офіційних осіб, Європейська комісія рекомендуватиме надати Україні такий статус, але все ж таки остаточне рішення залишається за Європейською радою.

Олаф Шольц в унісон з президентом Франції Емманюелем Макроном раніше висловлювалися в тому дусі, що ЄС не варто прискорювати процес прийняття нових країн, навіть на тлі вторгнення російських військ в Україну.

"Ми повинні розуміти, що розширення Європи — неодмінний крок, — пояснив Гегер в інтерв'ю німецькій пресі, — світові потрібна сильна Європа, і країни чекають".

Однак він також додав, що надання статусу кандидата — це лише перший крок, і що подальший прогрес залежатиме від фактичних заслуг, а вимоги щодо країн-кандидатів не знижуватимуться.

Раніше Фокус повідомляв, що представники Європарламенту закликали надати Україні статус кандидата та негайно постачати зброю для ЗСУ. Також рекомендується організувати Суд ООН вивчення воєнних злочинів російської армії.