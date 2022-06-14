Северная Корея готовится устроить масштабный ядерный взрыв, — Metro

С такими заявлениями выступила разведка США и Южной Кореи. В последние месяцы ВС Северной Кореи провели ряд запусков баллистических ракет, но без термоядерных боеголовок.

Северная Корея готовится провести первые полномасштабные ядерные испытания с 2017 года. По данным главы южнокорейского МИДа Пака Джина, руководство соседней страны завершило подготовительные мероприятия для ядерного взрыва в отдаленной местности. Об этом сообщает британский таблоид Metro.

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"Если Северная Корея рискнет устроить еще одно ядерное испытание, — отметил южнокорейский дипломат, — это только усилит нашу сдерживающую мощь и международные санкции. Северная Корея должна пересмотреть свое решение и все тщательно взвесить".

Эти испытания Пхеньяна станут уже седьмыми по счету, но первыми с тех пор, как Ким Чен Ын поставил на паузу свою ядерную программу, чтобы вести переговоры с США.

Переговоры с руководством Северной Кореи инициировал экс-президент США Дональд Трамп. После избрания Джо Байдена этот вопрос оставался в подвешенном состоянии. Северная Корея, в свою очередь, решила развивать свою программу вооружений.

Возобновление тестирования ядерного оружия продолжается, несмотря на то, что в Северной Корее бушует волна коронавирусной инфекции с миллионами инфицированных.

В последние несколько месяцев вооруженные силы Северной Кореи провели несколько запусков баллистических ракет, но без термоядерных боеголовок. Теперь же в разведсообществе США и Южной Кореи высказываются опасения относительно того, что Пхеньян готовится к таким испытаниям.

Ранее Фокус сообщал, что риск применения ядерного оружия сейчас наибольший со времен холодной войны. США и РФ на двоих располагают более чем 90% всего мирового арсенала ядерных вооружений. Остальные семь участников "ядерного клуба" пока только проводят разработку или же заявляют о подобных намерениях.