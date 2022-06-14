Північна Корея готується влаштувати масштабний ядерний вибух, — Metro

З такими заявами виступила розвідка США та Південної Кореї. В останні місяці ЗС Північної Кореї провели низку запусків балістичних ракет, але без термоядерних боєголовок.

Північна Корея готується провести перші повномасштабні ядерні випробування з 2017 року. За даними глави південнокорейського МЗС Пака Джина, керівництво сусідньої країни завершило підготовчі заходи для ядерного вибуху у віддаленій місцевості. Про це повідомляє британський таблоїд Metro.

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"Якщо Північна Корея ризикне влаштувати ще одне ядерне випробування, — зазначив південнокорейський дипломат, — це лише посилить нашу стримувальну міць та міжнародні санкції. Північна Корея має переглянути своє рішення і все ретельно зважити".

Ці випробування Пхеньяна стануть уже сьомими за рахунком, але першими відтоді, як Кім Чен Ин поставив на паузу свою ядерну програму, щоб вести переговори зі США.

Переговори із керівництвом Північної Кореї ініціював експрезидент США Дональд Трамп. Після обрання Джо Байдена це питання залишалося в підвішеному стані. Північна Корея вирішила розвивати свою програму озброєнь.

Відновлення тестування ядерної зброї триває, попри те, що у Північній Кореї вирує хвиля коронавірусної інфекції з мільйонами інфікованих.

Останні кілька місяців збройні сили Північної Кореї провели кілька запусків балістичних ракет, але без термоядерних боєголовок. Тепер же у розвідспільноті США та Південної Кореї висловлюють побоювання щодо того, що Пхеньян готується до таких випробувань.

Раніше Фокус повідомляв, що ризик застосування ядерної зброї зараз є найбільшим з часів холодної війни. США і РФ на двох мають понад 90% всього світового арсеналу ядерних озброєнь. Інші сім учасників "ядерного клубу" поки тільки проводять розробку або заявляють про такі наміри.