США не будут подталкивать Украину к территориальным уступкам, — экс-посол

По словам Уильяма Тейлора, официальная позиция Вашингтона в том, что Украина сама должна решать, что считать победой. Также Запад не будет заботиться о том, чтобы позволить военному преступнику Путину сохранить лицо.

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США не будут оказывать давление на Украину с тем, чтобы подтолкнуть ее согласиться пойти на какие-либо уступки России и быстрее подписать мирные договоренности о прекращении войны. Такое заявление сделал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор. Официальная позиция Вашингтона в том, что Украина сама должна решать, что считать победой. Об этом сообщает польское издание PAP.

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"Украина сама должна решить, на каких условиях будут проводиться переговоры и стоит ли идти на какие бы то ни было уступки, в особенности территориальные. Сейчас очевидно, что украинцы не собираются этого делать, и США это поддерживает", — заявил Тейлор.

По словам дипломата, переговоры по мирному урегулированию с Кремлем будут возможны только тогда, когда у Украины появится преимущество на поле боя, и ВСУ начнут вытеснять российскую армию с захваченных территорий.

Также дипломат назвал происходящее политической и экономической катастрофой для РФ. Он считает, что только тогда, когда в Кремле начнут осознавать, что проигрывают на поле боя, они захотят вести переговоры, пытаясь спасти хоть что-то.

Также Тейлор высказался с критикой позиции Макрона относительно того, что России нужно позволить сохранить лицо.

"Сохранить лицо Путина — это не то, о чем Запад сейчас должен беспокоиться. Эту проблему Путин создал себе сам, вторгнувшись в мирную страну, — пояснил дипломат. — Он уже потерял лицо в глазах мирового сообщества, его уже считают агрессивным военным преступником".

Напомним, что слухи о болезни Путина — спецоперация ФСБ. Такое заявление сделал экс-руководитель ЮКОСА Леонид Невзлин. По словам российско-израильского предпринимателя, Путин прошел обычную гормонозаместительную терапию, а информация о скорой кончине, скорее, вброс в интересах Кремля.

Ранее Фокус сообщал, что из-за официального отказа от мобилизации России не хватает резервов для ведения военной кампании. В Минобороны США убеждены, что путинская военная стратегия во многом ограничивается его отказом официально объявлять войну.