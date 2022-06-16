США не підштовхуватимуть Україну до територіальних поступок, — експосол

За словами Вільяма Тейлора, офіційна позиція Вашингтона полягає в тому, що Україна сама має вирішувати, що вважати перемогою. Також Захід не дбатиме про те, щоб дозволити військовому злочинцю Путіну зберегти обличчя.

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США не тиснутимуть на Україну з тим, щоб підштовхнути її погодитися піти на будь-які поступки Росії та швидше підписати мирні домовленості про припинення війни. Таку заяву зробив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. Офіційна позиція Вашингтона в тому, що Україна сама має вирішувати, що вважати перемогою. Про це повідомляє польське видання PAP.

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"Україна сама повинна вирішити, на яких умовах проводитимуть переговори й чи варто йти на якісь поступки, особливо територіальні. Зараз очевидно, що українці не збираються цього робити, і США це підтримують", — заявив Тейлор.

За словами дипломата, переговори щодо мирного врегулювання з Кремлем будуть можливі лише тоді, коли Україна матиме перевагу на полі бою, і ЗСУ почнуть витісняти російську армію із захоплених територій.

Також дипломат назвав те, що відбувається політичною та економічною катастрофою для РФ. Він вважає, що лише тоді, коли у Кремлі почнуть усвідомлювати, що програють на полі бою, вони захочуть вести переговори, намагаючись урятувати хоч щось.

Також Тейлор висловився із критикою позиції Макрона щодо того, що Росії потрібно дозволити зберегти лице.

"Зберегти лице Путіна — це не те, про що Захід зараз має турбуватися. Цю проблему Путін створив собі сам, вторгнувшись у мирну країну, — пояснив дипломат. — Він уже втратив лице в очах світової спільноти, його вже вважають агресивним воєнним злочинцем".

Нагадаємо, що чутки про хворобу Путіна — спецоперація ФСБ. Таку заяву зробив екскерівник ЮКОСу Леонід Невзлін. За словами російсько-ізраїльського підприємця, Путін пройшов звичайну гормонозамінну терапію, а інформація про швидку смерть, ймовірніше, вкидання на користь Кремля.

Раніше Фокус повідомляв, що через офіційну відмову від мобілізації Росії не вистачає резервів для ведення військової кампанії. В Міноборони США переконані, що путінська військова стратегія багато в чому обмежується його відмовою офіційно оголошувати війну.