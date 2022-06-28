В США арестовали танкер с нефтью из РФ, направлявшйся в Новый Орлеан, — WSJ

По данным журналистов, танкеру не было разрешено выгрузить груз. Сейчас его проверяет Погранично-таможенная служба.

Руководство США остановило танкер, который шел курсом в порт штата Луизиана с российским топливом на борту. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

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Танкер Daytona находится в собственности греческой компании TMS Tankers Ltd. и был зафрахтован швейцарским торговым домом Vitol. Сообщается, что судно отбыло с российского полуострова Тамань в Черном море в начале июня. На его борту был мазут и вакуумный газойль, танкер должен был прибыть в порт Нового Орлеана в воскресенье, 3 июня.

Судя по имеющимся данным о доставке и свидетельствам источников, знакомых с вопросом, танкеру не было разрешено выгрузить груз. Сейчас он проверяется Погранично-таможенной службой США.

Представители Vitol в этой связи заявили, что ведут бизнес, согласно всем законами и нормам, в том числе придерживаются существующих санкций.

Нефтяное эмбарго

В марте этого года США наложили нефтяное эмбарго в отношении РФ. Под запрет, среди прочего, попал импорт сырой российской нефти, нефтяного топлива, сжиженного природного газа и угля из страны-агрессора.

По данным аналитической компании Kpler, которая отслеживает товарные потоки, груз на борту Daytona маркирован как российский.

Эмбарго не распространяется на нефть и нефтепродукты, проходящие транзитом через Россию, например нефть из Казахстана.

Ливия Галларати, аналитик нефтяных рынков в Energy Aspects, прокомментировала инцидент, отметив, что была крайне удивлена тем, что, несмотря на запрет импорта в США, кто-то пытается этим заниматься. Вместе с тем, она допустила, что это может быть топливо из Казахстана, хотя казахстанский экспорт нефтепродуктов на международные рынки минимален.

Ранее Фокус сообщал, что в ЕС считают, что нефтяное эмбарго перекроет ресурсы, снабжающие российскую военную машину. По словам Жозепа Борреля, Евросоюз остается основным клиентом для РФ, однако, он подчеркнул, что ЕС не настолько влиятельная организация, чтобы запретить Кремлю продавать нефть за рубеж.