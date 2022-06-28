У США заарештували танкер із нафтою з РФ, що прямував до Нового Орлеану, — WSJ

За даними журналістів, танкеру не було дозволено вивантажити вантаж. Наразі його перевіряє Прикордонно-митна служба.

Керівництво США зупинило танкер, який йшов курсом до порту штату Луїзіана з російським паливом на борту. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

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Танкер Daytona знаходиться у власності грецької компанії TMS Tankers Ltd. і був зафрахтований швейцарським торговим будинком Vitol. Повідомляється, що судно відбуло з російського півострова Тамань у Чорному морі на початку червня. На його борту був мазут і вакуумний газойль, танкер мав прибути до порту Нового Орлеана у неділю, 3 червня.

Судячи з наявних даних про доставку та свідчення джерел, знайомих із питанням, танкеру не було дозволено вивантажити вантаж. Наразі він перевіряється Прикордонно-митною службою США.

Представники Vitol у зв'язку з цим заявили, що ведуть бізнес, згідно з усіма законами та нормами, зокрема дотримуються наявних санкцій.

Нафтове ембарго

У березні цього року США наклали нафтове ембарго на РФ. Під заборону, серед іншого, потрапив імпорт сирої російської нафти, нафтового палива, зрідженого природного газу та вугілля з країни-агресора.

За даними аналітичної компанії Kpler, яка відстежує товарні потоки, вантаж на борту Daytona маркований як російський.

Ембарго не поширюється на нафту та нафтопродукти, що проходять транзитом через Росію, наприклад, нафту з Казахстану.

Лівія Галлараті, аналітикиня нафтових ринків в Energy Aspects, прокоментувала інцидент, зазначивши, що була вражена тим, що, незважаючи на заборону імпорту в США, хтось намагається цим займатися. Водночас вона припустила, що це може бути паливо з Казахстану, хоча казахстанський експорт нафтопродуктів на міжнародні ринки є мінімальним.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС вважають, що нафтове ембарго перекриє ресурси, що забезпечують російську військову машину. За словами Жозепа Борреля, Євросоюз залишається основним клієнтом для РФ, проте він підкреслив, що ЄС не настільки впливова організація, щоб заборонити Кремлю продавати нафту за кордон.