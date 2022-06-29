Экономия на пьяницах: власти города Сан-Себастьян будут взимать плату за экстренное спасение

Мэрия стремится решить две задачи. С одной стороны хочет сэкономить расходы на спасательных операциях, а с другой — заставить легкомысленных отдыхающих два раза подумать, перед тем, как заходить в воду в нетрезвом виде.

Городские власти курортного испанского города Сан-Себастьян, что расположен на берегу Бискайского залива, планируют взимать плату за экстренное спасение граждан, которые решаются заходить в воду после употребления спиртных напитков. Об этом пишет издание The Guardian.

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Местные власти планируют принять соответствующий закон, поскольку с одной стороны хотят сэкономить немалые расходы, связанные со спасательными операциями, а с другой — предотвратить несчастные случаи из-за халатности и безрассудства отдыхающих.

[ + – ] Пляж Ондаррета — один из самых оживленных в Сан-Себастьяне

Дело в том, что местные власти в апреле этого года потратили 6 000 евро, проводя спасательные операции. В качестве примера был приведен случай с участием двух выпивших мужчин, которые после бурного праздника решили искупаться в бушующем море. После того как они вошли в воду, их начало относить течением все дальше от берега, но мужчин удалось спасти и только благодаря тому, что в последний момент их заметили полицейские. Усилиями 20 спасателей мужчин удалось доставить их на берег, пишут журналисты.

[ + – ] Спасательная команда на пляже в Сан-Себастьяне

"Я бы хотел, чтобы с нас не брали ни одного евро, фунта или доллара. Но наша цель — предотвратить подобные инциденты. Противоречивый характер этого закона направлен на то, чтобы заставить людей подумать дважды", — комментирует инициативы властей член городского совета Мартин Ибабе.

Решение властей еще подстегивается тем, что в последнее время участились случаи безрассудного купания — начиная от пьяных завсегдатаев вечеринок, купающихся в темноте, до нетерпеливых пловцов, которые проплывают мимо знаков с объявлениями, что пляж закрыт.

Кроме того, постоянная череда спасательных операций в последние годы привела к тому, что местные жители несут значительные расходы. Каждое спасение также сопряжено с личным риском для спасателей и отнимает ценные ресурсы, отметили в мэрии.

Однако власти уточнили, что действие закона не будет распространятся на случаи, когда люди попадают в несчастье по объективным причинам.

"Если есть хоть малейшие сомнения в том, что это мог быть несчастный случай, мы не будем взыскивать средства с людей", — подчеркнул Ибабе.

Напомним, 16 февраля в Австралии произошла ужасная трагедия с 35-летним ныряльщиком Саймоном Неллистом. В море возле пляжа Литтл-Бэй на него напала 4-метровая акула, которая буквально растерзала его тело на глазах у испуганных рыбаков.