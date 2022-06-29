В Румынии перевернулся поезд, перевозивший украинское зерно (фото)

По данным румынских медиа, перевернулись 11 пустых вагонов поезда, который перевозил зерно из Украины в порт Констанца.

В среду, 29 июня, в румынском уезде Яссы сошел с рельсов железнодорожный состав, который возвращался после перевозки украинского зерна в порт города Констанца. По данным румынских железных дорог, инцидент произошел в шестом часу вечера. В итоге, 11 вагонов поезда повалились под откос. Об этом сообщает Сlubferoviar.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Поезд с пустыми 32 вагонами Укрзализныци, возвращался на станцию Кристешт из порта Констанца, куда доставил украинское зерно. Между станциями Сырка и Поду Илоайей он сошел с рельсов, после чего движение железнодорожного транспорта на обеих линиях оказалось заблокированным.

[ + – ] Поезд, на котором перевозили украинское зерно в порт Костанца. [ + – ] Поезд, на котором перевозили украинское зерно в порт Костанца. [ + – ] Поезд, на котором перевозили украинское зерно в порт Костанца. [ + – ] Поезд, на котором перевозили украинское зерно в порт Костанца.

Сообщается, что причиной аварии стало плохое состояние железнодорожной инфраструктуры, одной из возможных причин также называется неисправность вагонов советского производства.

Представители румынских железных дорог не подтвердили инцидент с украинскими вагонами, но сообщили, что из-за аварии намерены открыть дополнительные маршруты для железнодорожного сообщения.

Ранее Фокус сообщал, что Украине будет сложно найти новые маршруты для экспорта зерновых. Ширина ж/д колей в Украине отличается от европейских, на реке Дунай не хватает паромов, чтобы перевозить большие объемы зерна. В свою очередь, небольшой румынский порт Констанца попросту не справится с объемом нашего урожая.