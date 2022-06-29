В Румынии перевернулся поезд, перевозивший украинское зерно (фото)
По данным румынских медиа, перевернулись 11 пустых вагонов поезда, который перевозил зерно из Украины в порт Констанца.
В среду, 29 июня, в румынском уезде Яссы сошел с рельсов железнодорожный состав, который возвращался после перевозки украинского зерна в порт города Констанца. По данным румынских железных дорог, инцидент произошел в шестом часу вечера. В итоге, 11 вагонов поезда повалились под откос. Об этом сообщает Сlubferoviar.
Поезд с пустыми 32 вагонами Укрзализныци, возвращался на станцию Кристешт из порта Констанца, куда доставил украинское зерно. Между станциями Сырка и Поду Илоайей он сошел с рельсов, после чего движение железнодорожного транспорта на обеих линиях оказалось заблокированным.
Сообщается, что причиной аварии стало плохое состояние железнодорожной инфраструктуры, одной из возможных причин также называется неисправность вагонов советского производства.
Представители румынских железных дорог не подтвердили инцидент с украинскими вагонами, но сообщили, что из-за аварии намерены открыть дополнительные маршруты для железнодорожного сообщения.
Ранее Фокус сообщал, что Украине будет сложно найти новые маршруты для экспорта зерновых. Ширина ж/д колей в Украине отличается от европейских, на реке Дунай не хватает паромов, чтобы перевозить большие объемы зерна. В свою очередь, небольшой румынский порт Констанца попросту не справится с объемом нашего урожая.