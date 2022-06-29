У Румунії перекинувся потяг, який перевозив українське зерно (фото)

За даними румунських медіа, перекинулися 11 порожніх вагонів потяга, який перевозив зерно з України в порт Констанца.

У середу, 29 червня, у румунському повіті Яси зійшов із рейок залізничний потяг, який повертався після перевезення українського зерна до порту міста Констанца. За даними румунських залізниць, інцидент стався о шостій вечора. Унаслідок 11 вагонів потягу повалилися під укіс. Про це повідомляє Сlubferoviar.

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Потяг із порожніми 32 вагонами Укрзалізниці повертався на станцію Крістешт із порту Констанца, куди доставив українське зерно. Між станціями Сирка та Поду Ілоаєю він зійшов із рейок, після чого рух залізничного транспорту на обох лініях виявився заблокованим.

[ + – ] Потяг, яким перевозили українське зерно в порт Костанца. [ + – ] Потяг, яким перевозили українське зерно в порт Костанца. [ + – ] Потяг, яким перевозили українське зерно в порт Костанца. [ + – ] Потяг, яким перевозили українське зерно в порт Костанца.

Повідомляється, що причиною аварії став поганий стан залізничної інфраструктури, однією з можливих причин також називають несправність вагонів радянського виробництва.

Представники румунських залізниць не підтвердили інцидент з українськими вагонами, але повідомили, що через аварію мають намір відкрити додаткові маршрути для залізничного сполучення.

Раніше Фокус повідомляв, що Україні важко знайти нові маршрути для експорту зернових. Ширина залізничних колій в Україні відрізняється від європейських, на річці Дунай не вистачає поромів, щоб перевозити великі обсяги зерна. Зі свого боку, невеликий румунський порт Констанца просто не впорається з обсягом нашого врожаю.