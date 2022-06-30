Польша прорабатывает сценарии расчленения Украины, — Нарышкин

По словам российского чиновника, польские власти попытаются создать в Западной Украине "прокси-государство" под защитой своей армии. А Центральную Украину видят в качестве "буферной зоны".

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши уже прорабатывают сценарии фактического расчленения Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".

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Сообщается, что, по информации российских спецслужб, польское руководство якобы приходит к выводу о невозможности победы над ВС РФ на поле боя.

Российское издание также утверждает, что в текущих условиях официальная Варшава склоняется к тому, чтобы идти дальше предварительного плана по размещению в западной части Украины миротворческого контингента. Якобы рассматривается создание в Западной Украине подконтрольного прокси-государства под защитой польских ВС.

Буферная зона в Центральной Украине

В то же время, утверждается, что в центральных областях Украины планируется формирование буферной зоны, дабы избежать прямого столкновения с войсками РФ.

Ранее Фокус сообщал, что авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Польше мечтают о Западной Украине. Такие посягательства могут подтолкнуть Лукашенко к решительным действиям, чтобы не позволить полякам окружить Беларусь.

Напомним, что в ОП прокомментировали информацию о том, что белорусские войска готовятся вступить в войну в Украине, и, в частности, утверждения Лукашенко относительно необходимости спасения западных территорий от посягательств Польши. Советник ОП Алексей Арестович оценивает нападение со стороны Беларуси в ближайшее время как маловероятное.