Польша прорабатывает сценарии расчленения Украины, — Нарышкин
По словам российского чиновника, польские власти попытаются создать в Западной Украине "прокси-государство" под защитой своей армии. А Центральную Украину видят в качестве "буферной зоны".
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши уже прорабатывают сценарии фактического расчленения Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".
Сообщается, что, по информации российских спецслужб, польское руководство якобы приходит к выводу о невозможности победы над ВС РФ на поле боя.
Российское издание также утверждает, что в текущих условиях официальная Варшава склоняется к тому, чтобы идти дальше предварительного плана по размещению в западной части Украины миротворческого контингента. Якобы рассматривается создание в Западной Украине подконтрольного прокси-государства под защитой польских ВС.
Буферная зона в Центральной Украине
В то же время, утверждается, что в центральных областях Украины планируется формирование буферной зоны, дабы избежать прямого столкновения с войсками РФ.
Ранее Фокус сообщал, что авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Польше мечтают о Западной Украине. Такие посягательства могут подтолкнуть Лукашенко к решительным действиям, чтобы не позволить полякам окружить Беларусь.
Напомним, что в ОП прокомментировали информацию о том, что белорусские войска готовятся вступить в войну в Украине, и, в частности, утверждения Лукашенко относительно необходимости спасения западных территорий от посягательств Польши. Советник ОП Алексей Арестович оценивает нападение со стороны Беларуси в ближайшее время как маловероятное.