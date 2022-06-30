Польща опрацьовує сценарії розчленування України, — Наришкін

За словами російського чиновника, польська влада спробує створити в Західній Україні "проксі-державу" під захистом своєї армії. А Центральну Україну бачать як "буферну зону".

Глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що влада Польщі вже опрацьовує сценарії фактичного розчленування України. Про це повідомляє "РІА Новини".

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Повідомляється, що, за інформацією російських спецслужб, польське керівництво нібито робить висновок про неможливість перемоги над ЗС РФ на полі бою.

Російське видання також стверджує, що в теперішніх умовах офіційна Варшава схиляється до того, щоб йти далі за попередній план щодо розміщення у західній частині України миротворчого контингенту. Начебто розглядається створення у Західній Україні підконтрольної проксі-держави під захистом польських ЗС.

Буферна зона в Центральній Україні

Водночас стверджується, що в центральних областях України планується формування буферної зони, щоб уникнути прямого зіткнення з військами РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у Польщі мріють про Західну Україну. Такі посягання можуть підштовхнути Лукашенка до рішучих дій, щоб не дозволити полякам оточити Білорусь.

Нагадаємо, що в ОП прокоментували інформацію про те, що білоруські війська готуються вступити у війну в Україні, і, зокрема, затвердження Лукашенка щодо необхідності порятунку західних територій від зазіхань Польщі. Радник ОП Олексій Арестович оцінює напад з боку Білорусі найближчим часом як малоймовірний.