Российский чиновник назвал США "погаными псами войны, которые заходятся отвратительным лаем", а союзников — "никчемными шавками". Он также напомнил об угнетениях коренных народов Америки и войне во Вьетнаме.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев напомнил, что считает нелепыми любые попытки создания трибуналов или судов для расследования преступлений России. Политик считает подобные предложения юридически ничтожными, а идею наказать страну с крупнейшим ядерным потенциалом в мире абсурдной как таковой. Соображениями на этот счет зампред Совбеза РФ поделился в своем Telegram-канале.

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Попытки расследовать действия РФ потенциально создают угрозу существованию человечества, считает Медведев, который высказался в отношении представителей Запада, предлагающих привлечь российских чиновников в международному уголовному суду. Он также прошелся по колониальной политике США — от угнетения коренных народов Северной Америки, линчевания афроамериканцев до Вьетнамской войны.

"Кто вопит о том, что нужно устроить судилище над Россией и привлечь для этого наднациональные органы? Кто этот смельчак или идиот? Верховный жрец всем известен", — написал Медведев в своем блоге.

"Вся американская история, начиная со времен покорения индейцев, – это кровавые войны на уничтожение. Причем речь идет о максимально жестоком истреблении гражданского населения. Это стало фирменным стилем американской политики", — отметил экс-глава РФ, напомнив о вторжениях войск США во Вьетнам, Корею, Югославию, Ирак, Кубу, Афганистан и Сирию.

Дмитрий Анатольевич подробнее остановился на Вьетнаме, который ничем не угрожал американцам, не входил ни в какие военные блоки и не был соперником на мировой арене, возможно, пытаясь с помощью такого примера внешней политики США оправдать вторжение собственных войск в Украину. Он уточнил, что в итоге погибли три миллиона вьетнамцев, а за это преступление никто так и не ответил.

По словам Медведева, Россию не удастся привлечь к суду. "Они это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем. Но США и их никчемные шавки должны помнить слова Писания: "Не судите, да не судимы будете", — заявил он.

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ дойдут до Берлина, если Путин их не остановит. Об этом заявил представитель России Магомед Даудов. С его слов, Одесса и Николаев — следующие цели ВС РФ, также они попытаются удержать Херсон.

Напомним, что, по мнению аналитика, войны в Украине можно было избежать, если бы страна вовремя перешла на европейские стандарты железных дорог. Переход на более узкую колею не позволил бы России снабжать свои войска и укрепил бы экономические связи с Евросоюзом.