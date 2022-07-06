Суди над країною з найбільшим ядерним потенціалом — загроза людству, — Медведєв

Російський чиновник назвав США "поганими псами війни, які заходяться огидним гавканням", а союзників — "нікчемними шавками". Він також нагадав про пригнічення корінних народів Америки та війну у В'єтнамі.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв нагадав, що вважає безглуздими будь-які спроби створення трибуналів чи судів для розслідування злочинів Росії. Політик вважає такі пропозиції юридично незначними, а ідею покарати країну з найбільшим ядерним потенціалом у світі абсурдною як такою. Міркуваннями щодо цього заступник голови Ради безпеки РФ поділився у своєму Telegram-каналі.

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Спроби розслідувати дії РФ потенційно створюють загрозу існуванню людства, вважає Медведєв, який висловився про представників Заходу, які пропонують залучити російських чиновників до міжнародного кримінального суду. Він також пройшовся колоніальною політикою США — від гноблення корінних народів Північної Америки, лінчування афроамериканців до В'єтнамської війни.

"Хто волає про те, що потрібно влаштувати судилище над Росією і залучити для цього наднаціональні органи? Хто цей сміливець чи ідіот? Верховний жрець усім відомий", — написав Медведєв у своєму блозі.

"Вся американська історія, починаючи з часів підкорення індіанців, — це криваві війни на знищення. Причому йдеться про максимально жорстоке винищення цивільного населення. Це стало фірмовим стилем американської політики", — зазначив ексглава РФ, нагадавши про вторгнення військ США у В'єтнам, Корею, Югославію, Ірак, Кубу, Афганістан та Сирію.

Дмитро Анатолійович докладніше зупинився на В'єтнамі, який нічим не погрожував американцям, не входив до жодних військових блоків і не був суперником на світовій арені, можливо, намагаючись за допомогою такого прикладу зовнішньої політики США виправдати вторгнення власних військ в Україну. Він уточнив, що загинули три мільйони в'єтнамців, а за цей злочин ніхто так і не відповів.

За словами Медведєва, Росію не вдасться залучити до суду. "Вони це чудово розуміють. Тому погані пси війни і заходяться своїм огидним гавканням. Але США та їхні нікчемні шавки повинні пам'ятати слова Писання: "Не судіть, та не судимі будете", — заявив він.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ дійдуть до Берліна, якщо Путін їх не зупинить. Про це заявив представник Росії Магомед Даудов. За його словами, Одеса та Миколаїв — наступні цілі ЗС РФ, також вони спробують утримати Херсон.

Нагадаємо, що, на думку аналітика, війни в Україні можна було уникнути, якби країна вчасно перейшла на європейські стандарти залізниць. Перехід на вужчу колію не дозволив би Росії постачати свої війська і зміцнив би економічні зв'язки з Євросоюзом.