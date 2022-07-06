Тезка боевика: учитель из Литвы попал под европейские санкции вместо главы "ЛНР"

Преподавателю русского языка из Каунаса Сергею Козлову перестала приходить зарплата, а банковские платежи блокируются.

39-летний учитель русского языка из литовского города Каунас Сергей Козлов оказался под санкциями ЕС вместо своего полного тезки — так называемого главы правительства "ЛНР". Об этом преподаватель рассказал в эфире местного телеканала LNK Žinios.

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Козлов пожаловался что ему перестала приходить заработная плата, а любые денежные операции блокируются. Когда гражданин Литвы, родившийся и выросший в Каунасе, начал выяснять, в чем причина, то узнал, что его обвиняют "в совершении военных преступлений и отмывании денег".

"Мне сказали, что я террорист, как бы смешно это ни звучало, но это уже не смешно, у меня фамилия и имя такие же, как у премьер-министра непризнанной Луганской республики", — прокомментировал мужчина.

Житель Каунаса недоумевает, как такая ошибка могла произойти, ведь кроме имени и фамилии, у них с луганским боевиком нет ничего общего: тот гораздо старше, выглядит иначе, да и живет на оккупированной Россией территории.

Как говорит Козлов, теперь он ничего не может приобрести по интернету. А если он все же хочет это сделать, то сначала должен доказать, что не является "главой ЛНР",

"Я подстриг собаку, сделал перевод, парикмахер говорит, что получил сообщение из банка о том, что я террорист", — рассказал литовец.

Житель Каунаса также выяснил, что является не единственной жертвой бюрократической ошибки. Он нашел своего тезку в Вильнюсе, и у того оказались аналогичные проблемы.

Эксперт по кибербезопасности Марюс Парещюс, с которым поговорили журналисты, в свою очередь, подчеркнул, что подобная ситуация демонстрирует, что санкции в Европе работают. А пострадавших из-за этого жителей Литвы не так уж и много, чаще с подобными трудностями сталкиваются приезжие.

"Если человек находится в санкционном списке из-за совпадения имени и фамилии, ему следует обратиться в центр МВД, получить подтверждение, что он не разыскивается", — отметил Парещюс.

58-летний коллаборант и уроженец Луганской области Сергей Козлов — экс-полковник Службы гражданской защиты Украины. С конца 2014 года является "начальником штаба и первым заместителем командующего народной милиции ЛНР". В декабре 2015 года его назначили так называемым премьер-министром оккупированной территории Луганской области.

Напомним, в сентября 2018 года Служба безопасности Украины объявила в розыск "премьер-министра" террористической организации "Луганская народная республика" Сергея Козлова.