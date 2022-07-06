Тезка бойовика: учитель із Литви потрапив під європейські санкції замість голови "ЛНР"

Викладачеві російської з Каунаса Сергію Козлову перестала приходити зарплата, а банківські платежі блокуються.

39-річний вчитель російської з литовського міста Каунас Сергій Козлов опинився під санкціями ЄС замість свого повного тезки — так званого глави уряду "ЛНР". Про це викладач розповів в ефірі місцевого телеканалу LNK Žinios.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Козлов поскаржився, що йому перестала приходити заробітна плата, а будь-які грошові операції блокуються. Коли громадянин Литви, який народився і виріс у Каунасі, почав з'ясовувати, в чому причина, то дізнався, що його звинувачують "у скоєнні воєнних злочинів та відмиванні грошей".

"Мені сказали, що я терорист, хоч би як смішно це звучало, але це вже не смішно, в мене прізвище та ім'я такі ж, як у прем'єр-міністра невизнаної Луганської республіки", — прокоментував чоловік.

Житель Каунаса дивується, як така помилка могла статися, адже крім імені та прізвища, в них із луганським бойовиком немає нічого спільного: той набагато старший, має інший вигляд, та й живе на окупованій Росією території.

Як каже Козлов, тепер він нічого не може придбати через інтернет. А якщо він все ж таки хоче це зробити, то спочатку повинен довести, що він не є "главою ЛНР".

"Я підстриг собаку, зробив переказ, перукар каже, що отримав повідомлення з банку про те, що я терорист", — розповів литовець.

Житель Каунаса також з'ясував, що не є єдиною жертвою бюрократичної помилки. Він знайшов свого тезку у Вільнюсі, і той мав аналогічні проблеми.

Експерт з кібербезпеки Марюс Парещюс, з яким поговорили журналісти, зі свого боку наголосив, що така ситуація демонструє, що санкції в Європі працюють. А постраждалих через це жителів Литви не так і багато, частіше на такі труднощі натрапляють приїжджі.

"Якщо людина перебуває у списку санкцій через збіг імені й прізвища, їй слід звернутися до центру МВС, отримати підтвердження, що вона не розшукується", — зазначив Парещюс.

58-річний колаборант та уродженець Луганської області Сергій Козлов — експолковник Служби цивільного захисту України. З кінця 2014 року є "начальником штабу та першим заступником командувача народної міліції ЛНР". У грудні 2015 року його призначили так званим прем’єр-міністром окупованої території Луганської області.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Служба безпеки України оголосила у розшук "прем'єр-міністра" терористичної організації "Луганська народна республіка" Сергія Козлова.