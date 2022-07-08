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Трижды сдал самый трудный экзамен: в КНР абитуриента могут привлечь к уголовной ответственности

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Цюань Сюаньюй, китай, китайский студент
Китайский абитуриент трижды сдавал самый сложный экзамен, но теперь может оказаться за решеткой

Каждый раз за сдачу экзамена Цюань Сюаньюй получал от государства почти по $100 тысяч. Но несмотря на успешный результат, юноша не спешил зачисляться в университет.

В Китае Цюань Сюаньюй может быть привлечен к уголовной ответственности: молодого человека подозревают в том, что он обогащается на поступлении в Пекинский университет. Об этом сообщает Sing Tao Daily.

Ученик экспериментальной школы трижды успешно сдавал трудный в КНР экзамен, чтобы поступить в университет в Пекине. Однако, получив самые высокие результаты, юноша не причислялся к учебному заведению.

Местные СМИ распространили информацию о том, что Цюань Сюаньюй зарабатывает деньги на поступлениях в университет. Ведь за каждый успешно пройденный тест абитуриент получал деньги. За три года своего "абитуриентства" юноша получил от государства 2 млн юаней.

Теперь молодым человеком заинтересовались соответствующие органы.

Ранее Фокус писал о том, что китайских студентов хотят научить правилам любви. В стране уже разработана концепция нового предмета в рамках курса психологии, на котором студентам университетов расскажут, как правильно начинать и заканчивать романтические отношения, а также о специфике однополой любви.

По мнению экспертов, наиболее сложной и деликатной темой, включенной в программу курса, является расставание и прекращение любовных отношений. Сторонники нововведения рассчитывают, что курс может помочь студентам, пережившим несчастную любовь, отказаться от идеи суицида.

Кроме того, недавно в Китае предостерегли молодых людей от учебы в США. Такое заявление министерство образование сделало на фоне роста напряженности между США и Китаем, вызванной торговой войной и американскими санкциями против компании Huawei.

Ежегодно, 360 000 граждан Китая, находящихся в высших учебных заведениях США, тратят на обучение порядка 14 млрд долларов.