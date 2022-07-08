Тричі склав найважчий іспит: у КНР абітурієнта можуть притягнути до кримінальної відповідальності

Щоразу за складання іспиту Цюань Сюаньюй отримував від держави майже $100 тисяч. Але незважаючи на успішний результат, юнак не поспішав зараховуватись до університету.

У Китаї Цюань Сюаньюй може бути притягнутий до кримінальної відповідальності: юнака підозрюють у тому, що він збагачується на вступі до Пекінського університету. Про це повідомляє Sing Tao Daily.

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Учень експериментальної школи тричі успішно складав важкий у КНР іспит, щоб вступити до університету в Пекіні. Проте, отримавши найвищі результати, юнак не зараховувався до навчального закладу.

Місцеві ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Цюань Сюаньюй заробляє гроші на вступах до університету. Адже за кожен успішно пройдений тест абітурієнт отримував гроші. За три роки свого "абітурієнтства" юнак отримав від держави 2 млн юанів.

Наразі молодиком зацікавилися відповідні органи.

Раніше Фокус писав про те, що китайських студентів хочуть навчити правилам кохання. У країні вже розроблено концепцію нового предмета в межах курсу психології, на якому студентам університетів розкажуть, як правильно починати та закінчувати романтичні стосунки, а також про специфіку одностатевого кохання.

На думку експертів, найбільш складною і делікатною темою, доданою до програми курсу, є розставання та припинення любовних стосунків. Прихильники нововведення розраховують, що курс може допомогти студентам, які пережили нещасне кохання, відмовитися від ідеї суїциду.

Крім того, нещодавно в Китаї застерегли молодих людей від навчання у США. Таку заяву міністерство зробило на тлі зростання напруженості між США і Китаєм, викликаної торговельною війною та американськими санкціями проти компанії Huawei.

Щорічно, 360 000 громадян Китаю, які перебувають у вищих навчальних закладах США, витрачають на навчання майже 14 млрд доларів.