Вашингтон с Лондоном развели европейцев как наперсточники, — Медведев о падении евро

Российский чиновник обвинил руководство ЕС в русофобии и развязывании гибридной войны против Москвы. И пригрозил Европе "холодной зимой".

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ослабление курса европейской валюты, которая впервые за 20 лет достигла паритета с долларом. Руководителей стран ЕС он назвал "полезными идиотами", которые пострадали по милости американцев, и русофобами, развязавшими гибридную войну с РФ и открывшими широкий экономический фронт. Свой пост он опубликован в Telegram-канале.

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Медведев считает, что США вместе с Великобританией "развели европейцев как наперсточники". По его оценкам, в отличие от европейских стран, в США и на британских островах лучше просчитали валютно-экономические риски перед введением экономических санкций против России, которые чиновник назвал "дурными рестрикциями".

Медведев предрекает Европе системный кризис, он заявил, что антироссийские санкции не работают и вредны самим европейцам.

"Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа", — написал Медведев, добавив, что все это — глобальные проявления непродуманных санкций против РФ.

К слову, это довольно рутинное замечание представителей властей РФ, которые излишне преувеличивают потребность Европы в том, что касается отопления жилья российским газом. Зачастую не учитывается то, что среднегодовая температура в странах ЕС намного выше, чем в среднем по России. В большинстве европейских стран относительно тепло и зимой.

Храните сбережения в рублях, юанях и рупиях

Все же, Медведев считает, что РФ лучше заботится о своей собственной экономике и адаптации своей экономики к новым "весьма сложным условиям".

Чтобы защититься от "протухающего евро", он предлагает хранить сбережения в российских рублях, а также переходить на новые способы оплаты в торговых отношениях — на тот же рубль, юань или рупии.

"Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же $1 = €1. Храните сбережения в рублях!" — посоветовал бывший российский президент.

Ранее Фокус сообщал, что министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что немцы справляются с высокими ценами, проявляют солидарность — и дают мощный ответ Путину. Нападение РФ на Украину Хабек назвал эпохальным посягательством на миропорядок Европы с непредсказуемыми последствиями.